Кому і навіщо Далі застромив лезо в око

Іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі, який скромно називав себе генієм, настільки любив епатувати, що одного разу навіть застромив лезо в око. Хіба що на екрані.

Далі жив у період візуальної революції – ширились мистецтво фотографії та кінематограф. Ще підлітком він захоплювався новими технологіями. Оскільки його сім’я була не бідна, то мати навіть потішила сина переносним проектором.

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У фотографії Далі приваблювали "прямі відбитки реальності". Тому часто мову фотографії намагався перенести на свої картини, зокрема йдеться про мікроскопічні деталізовані елементи на полотнах. Та й сам любив позувати перед камерами.



Сальвадор Далі // Getty Images

А от у кінематографі спробував себе напряму. Коли у 1929 році переїхав до Парижа, то разом із університетським товаришем Луїсом Бунюелем розпочав роботу над стрічкою "Андалузький пес". Зізнаємось – це страшне! По шкірі бігає всяка живність, на фортепіано розкладається труп віслюка, місяць перетворюється на око жінки, яке розрізають лезом і звідти виливається рідина. Бр-р-р! Остання сцена – це не яке-небудь кінематографічне хитрування. Ні, воно, звісно, було, але справжнє око таки різали – тільки не жінки, а мертвої тварини.



Кадри з фільму "Андалузький пес" Кадри з фільму "Андалузький пес"

Бунюель ходив на покази "Андалузького пса" із каменюками в кишенях – на випадок, якщо після таких провокативних сцен на нього накинеться розлючений натовп глядачів і глядачок.

А у 1944 році знаменитий режисер Альфред Гічкок попросив Далі розробити для фільму "Заворожений" декорації. Також вони разом працювали над епізодом про сновидіння.

Сцена із "Завороженого", створена Сальвадором Далі: відео

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