Концерт "Океан Ельзи" у Києві: Вакарчук вийшов до прихильників – перші фото

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / 24 канал

У неділю, 26 травня, популярний гурт "Океан Ельзи" запалить з унікальним перфомансом з назвою "Океан не мовчить" на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).

Напередодні фронтмен гурту Святослав Вакарчук заінтригував шанувальників унікальним концертом гурту "Океан Ельзи". "Лише уявіть собі: величезна фан-зона, більша, ніж на "Олімпійському", а посередині – кругла сцена з оглядом на 360 градусів", – розповідав музикант.

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Концерт має розпочатися незабаром, наразі Вакарчук вийшов до прихильників, щоб поспілкуватися та сфотографуватися з ними.

Дивіться перші фото перед початком концерту "Океану Ельзи" 26 травня:

Святослав Вакарчук вийшов до шанувальників / LifeStyle 24

Що відомо про концерт "Океан Ельзи"

Несподівано для всіх прихильників гурт "Океан Ельзи" вирішив зробити концерт. Виступ музиканти приурочили до Дня Києва, який відзначатимуть 26 травня. За словами Святослава Вакарчука, захід буде з демократичними цінами та однією фан-зоною.

"Я тут йшов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи"? Наприклад, на день Києва, 26 травня. Отак взяти і зробити. Поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, жодної VIP-зони, демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Мені здається, це класна ідея", – поділився тоді Святослав Вакарчук.

Всього за добу фронтмену "Океану Ельзи" та його команді вдалось узгодити найголовніші питання. Тому 24 квітня 2019 року він заявив, що концерт відбудеться, а його "Океан не мовчить". Окрім цього, Святослав Вакарчук розсекретив вартість квитків: вони становили 250 та 950 гривень.

океан не мовчить

Ціни квитків на концерт "Океану Ельзи" / Скріншот з сайту kasa.in.ua

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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