Іспанська королева Летиція з чоловіком Філіп IV нещодавно побували на Канарах в рамках робочого візиту. Монархиня відвідувала офіційні заходи, де демонструвала стильні образи та чудове почуття стилю. 25 червня вона відправилась з чоловіком у Пальма-де-Майорку, що на Балеарських островах.

Офіційний вихід королеви Летиції та її чоловіка короля Філіпа IV став третім за рахунком цього тижня, повідомляє 24 канал. Можна спостерігати, що пандемія коронавірусу не вплинула на робочі плани королівської сім'ї, яка призупинила свою роботу на час карантину. Зараз же подружжя дотримується усіх карантинних вимог та одягає захисні маски під час візитів.

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Новий вихід королеви Летиції відзначився яскравими кольорами, адже вона одягнула стильну зелену сукню з флористичним принтом, що розвівалась на повітрі. Довжина міді, завуження в зоні талії та скромне декольте чудово гармоніювали в її образі. Для завершення свого виходу вона обрала еспадрилі на танкетці та зі шнуруванням, яке вона вже взувала на Канарських островах пару днів тому. Своє волосся вона зібрала у хвіст та підкреслила обличчя денним макіяжем з акцентом на очах.



Королева Летиція та король Філіп IV на Балеарських островах / Getty Images

Король Філіп IV у свою чергу одягнув стильні сині штани, білу сорочку, сірий жакет та бежеве взуття. Подружжя протягом всього візиту ходило в захисних масках і лише в одному з готелів, де поряд не було людей, вони зняли їх та продемонстрували свої усмішки та позитивний настрій.



Королівське подружжя Летиції та Філіпа IV у Пальма-де-Майорці / Getty Images