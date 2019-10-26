Королівська сім'я готується до Геловіну: Кейт Міддлтон купила дітям костюми у місцевому магазині

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Герцоги Кембриджські з дітьми
Герцоги Кембриджські з дітьми / Instagram / @kensingtonroyal

Герцоги Кембриджські разом з дітьми проводитимуть осінні канікули у заміському будинку у Норфолку. Напередодні, 25 жовтня, Кейт Міддлтон була помічена у місцевому магазині. Вона купувала дітям костюми на Геловін.

Про звичайний похід герцогині Кембриджської до місцевого супермаркету повідомляє видання People.

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Також у джерелі зазначається, що королівська сім'я поїхала на перші канікули з початку навчального року до свого маєтку у Норфолку. А про зустріч з Кейт Міддлтон у магазині Sainsbury's повідомив місцевий житель.

Вона була з Шарлоттою і Джорджем. Вони розглядали костюми для Геловіна. Її охоронець стежив за тим, щоб ніхто їх не фотографував. Мені вдалося зробити знімок, коли вона стояла на касі самообслуговування. Я не знаю, що вона купила, але мені здається, вона придбала щось до Геловіна для своїх дітей,
– розповів очевидець.

Варто відзначити, що похід за продуктами для Кейт Міддлтон – звична справа. Її неодноразово помічали у супермаркетах з пакетами та в буденних вбраннях замість королівських образів.

Кейт Міддлтон з принцом Луї
Кейт Міддлтон з принцами Луї та Джорджем / Instagram / @princegeorgecharlottelouis

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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