Королівська сім'я готується до Геловіну: Кейт Міддлтон купила дітям костюми у місцевому магазині

Герцоги Кембриджські разом з дітьми проводитимуть осінні канікули у заміському будинку у Норфолку. Напередодні, 25 жовтня, Кейт Міддлтон була помічена у місцевому магазині. Вона купувала дітям костюми на Геловін.

Про звичайний похід герцогині Кембриджської до місцевого супермаркету повідомляє видання People.

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Також у джерелі зазначається, що королівська сім'я поїхала на перші канікули з початку навчального року до свого маєтку у Норфолку. А про зустріч з Кейт Міддлтон у магазині Sainsbury's повідомив місцевий житель.

Вона була з Шарлоттою і Джорджем. Вони розглядали костюми для Геловіна. Її охоронець стежив за тим, щоб ніхто їх не фотографував. Мені вдалося зробити знімок, коли вона стояла на касі самообслуговування. Я не знаю, що вона купила, але мені здається, вона придбала щось до Геловіна для своїх дітей,

– розповів очевидець.

Варто відзначити, що похід за продуктами для Кейт Міддлтон – звична справа. Її неодноразово помічали у супермаркетах з пакетами та в буденних вбраннях замість королівських образів.



Кейт Міддлтон з принцами Луї та Джорджем / Instagram / @princegeorgecharlottelouis