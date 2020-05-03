Краще місто Землі: Святослав Вакарчук привітав Львів з днем народження

Сьогодні, 3 травня, у Львові традиційно відзначають День міста, який цьогоріч відрізняється від звичних святкувань та минає без урочистостей. У день народження рідного міста свої привітання висловив музикант Святослав Вакарчук.

Сьогодні львів'яни святкують день народження культурної столиці по-особливому. Через карантинні обмеження скасовані всі масові заходи, а влада міста вирішила подякувати медикам, одягнувши скульптури чотирьох фонтанів на площі Ринок у захисні маски та халати. Проте від привітань улюбленому Львову не втримався лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він опублікував відео на особистій сторінці у фейсбуці.

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Музикант не став приховувати свого особливого ставлення до міста, з яким його пов'язує безліч щасливих моментів. Саме там він зростав, здобув освіту та починав свою творчу кар'єру. Він зауважив, що Львів обожнює Україна та весь світ.

"Сьогодні свій день народження святкує, на мою думку, найкраще місто на Землі – мій рідний Львів. Я хочу побажати Львову щастя і довгих років процвітання. Не тільки для мене, а й для багатьох людей і в Україні, і за її межами Львів залишається містом, в яке хочеться повертатися, духовним і культурним центром, справжнім українським Єрусалимом", – привітав Святослав Вакарчук.



Співак зізнався, що описав вулиці рідного міста у своїй новій пісні та навіть процитував їх у відео: "Вулиці Львова, як мені було добре з вами малим. Вулиці Львова виткали килимами Єрусалим".

На особистій сторінці в інстаграмі свої привітання висловила й перша леді Львова Катерина Кіт-Садова, яка сьогодні разом з чоловіком вітала Короля та Королеву, які приїхали до входу у львівську Ратушу і подякували всім медикам за сумлінну роботу. У мережі дружина мера міста Андрія Садового опублікувала фото поблизу однієї з місцевих кав'ярень у дощову погоду і лаконічно написала: "Вітаю, Львове!"