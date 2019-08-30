Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 30 серпня – 1 вересня

В останні вихідні літа в Києві пройдуть гучні свята та благодійні вечори, які допоможуть вам цікаво провести вікенд. Зустрічі з зірками, активне дозвілля з кавовим смаком, розваги просто неба та експозиції, що не залишать вас байдужими!

Тож які події варто відвідати в останні дні літа – дивіться у традиційній підбірці редакції LifeStyle 24.

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Body Worlds

ВДНГ, 4-й павільон

31 серпня – 31 жовтня, з 9:00 до 20:00

Вартість: 350-400 грн. / Придбати квитки

Хотіли коли-небудь відвідати дійсно шокуючу виставку? Прийшов цей час! З 31 серпня по 31 жовтня відому експозицію Body World вперше привезуть до української столиці! Справжні людські тіла, збережені після смерті особливим методом бальзамування, стануть експонатами, завдяки яким глядачі зможуть на власні очі побачити як змінюється тіло протягом життя. Анатомічну виставку "Всесвіт тіла" доктора Ґюнтера фон Гаґенса відвідало вже майже 50 мільйонів людей, і незважаючи на неоднозначну реакцію, вона перетворилась у феномен.



Всесвіт тіла. Body Worlds у Києві / Фото: прес-служба

Charity Weekend

Арт-завод Платформа

31 серпня, 12:00

Вартість: 100-250 грн. / Придбати квитки

Charity Weekend з Машею Єфросініною доводить, що робити добро – легко та приємно. Вже четвертий за рахунком благодійний ярмарок стає все масштабнішим, а користь від нього продовжує рятувати хворих дітей України: цього разу гроші від "Зоряної лавки здорової їжі" отримає фонд "Твоя опора". Цікаві лекції, спортивні тренування, йога для вагітних і танцювальні репетиції від зоряних викладачів – це лише частина Charity Weekend, не менш цікавою буде Зона здоров’я, де вашого малюка безкоштовно обстежать лікарі. Приходьте всією родиною для благодійного, корисного і здорового відпочинку!



Маша Єфросиніна / Фото: прес-служба

Кава Квест Фест

ВДНГ

31 серпня, 11:00 – 1 вересня, 22:00

Вартість: 100 грн. / Придбати квитки

Вважаєте себе справжнім кофеманом і не уявляєте життя без цього ароматного напою? У такому випадку, приходьте на наймасштабніший "Кава Квест Фест", де безліч смачного, бадьорого і цікавого чекає на вас! Змагання професійних бариста, вуличні філії понад 50 українських кав'ярень, пізнавальні лекції та корисні майстер-класи, ярмарок обладнання, дегустація напоїв та інші бадьорі розваги: ​​музика, кіно, дитячі шоу, духи з ароматом кави і навіть можливість знайти свою любов на швидких побаченнях. Обов'язково візьміть участь в кавовому святі життя, яке надовго зарядить вас енергією!



Кава Квест Фест / Фото: прес-служба

Latexfauna

ЮБК, Труханів острів

31 серпня, 20:00

Вартість: 390 грн. / Придбати квитки

Latexfauna вдалося перетворитися у відомий по всій Україні гурт ще задовго до виходу свого першого альбома! Як таке взагалі можливо? Усе завдяки неймовірно теплому, як любили раніше казати – "ламповому", саунду і танцювальним мелодіям. З першими, опублікованими в соціальних мережах, синглами гурт прикував увагу молодіжної аудиторії – якийсь час Latexfauna були всюди: на афішах серед хедлайнерів фестивалів, на радіо, ТБ, або на онлайн-сторінках музичних видань. І якщо ви не встигли за три місяці поніжитися на пляжі, то радимо 31 серпня обов’язково прийти до "Північного Берега Київа", де Latexfauna влаштує дуже пляжний концерт у променях теплого сонця



Latexfauna у Києві / Фото: прес-служба