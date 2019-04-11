Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня

В розпал квітучої і красивої весни так і хочеться якнайдовше гуляти на вулиці, а свої вихідні проводити з користю і легкістю. Якщо ви досі у пошуках яскравого відпочинку на декілька годин, ви завжди можете заглянути у нашу щотижневу афішу подій і знайти щось для себе – особливе та, безумовно, цікаве!

НАОНІ

Національна опера

12 квітня, 19:00

Вартість: 150-1500 гривень

Придбати квитки

Національний академічний оркестр народних інструментів (НАОНІ) запрошує на ювілейний концерт на честь 50-річчя колективу на сцені. Крім того, 75 років виповнюється Віктору Гуцалу, керівнику відомого оркестру, який за роки існування зіграв понад 5000 концертів по всьому світу. Ансамбль використовує тільки народні інструменти, а репертуар включає фольклорні українські пісні, класичні твори і всесвітньо відомі хіти. Але це ще не все! До ювілейного концерту 12 квітня приєднаються зіркові гості: Джамала, Олег Скрипка, Друга Ріка, Марія Стеф'юк, Сусанна Чахоян та Сергій Магера.



НАОНІ

T-Fest

Stereo Plaza

12 квітня, 20:00

Вартість: 750-2000 гривень

Придбати квитки

20-річний музикант з Чернівців підірвав соціальні мережі дебютними релізами, які він скромно публікував у своїй групі в VK. Але особливий підхід до текстів, класна музика і вроджена харизма поставили T-Fest в один ряд з іншими зірками репу нової хвилі. Після релізу альбому "0372" на молодого Кирила Незборецкого звернув увагу лейбл Gazgolder та рэпер Скріптоніт, з яким T-Fest записав спільний трек "Ламбада". Кирило рідко тішить шанувальників сольними концертами в українській столиці, тому якщо ви фанат репу, то поспішайте за квитками. Побачимося 12 квітня в Stereo Plaza.





T-Fest

Apparat

Кіностудія

12 квітня, 20:00

Вартість: 950-1550 гривень

Придбати квитки

Саша Ринг, більш відомий як Apparat, повертається до Києва з презентацією свіжого альбому "LP5". Музичну кар'єру німецький діджей почав з танцювального техно, з часом змістивши акценти на музику в стилі "ембієнт", після чого став "більш зацікавленим у створенні звуків, ніж ритмів". Крім того, ви можете знати його як учасника Moderat – колаборація Саші Ринга та проекту Modeselektor. Сьогодні його музика складається з унікального глітч-саунду з вкрапленням класичних музичних інструментів. З нетерпінням чекаємо 12 квітня і сольного концерту Apparat в "Кіностудії".



Apparat

Nederlands Dans Theater

Жовтневий Палац

13 квітня, 19:00

Вартість: 280-3200 гривень

Придбати квитки

Вперше в Україні! В рамках чергового турне молода трупа Нідерландського танцювального театру 13 квітня приїжджає до Києва, щоб на сцені Жовтневого палацу виконати цілих 4 балета за один вечір. Виступи в цьому турі стануть одними з останніх під керівництвом хореографів Сіль Леон і Пола Лайтфута. Саме завдяки їм нідерландський театр отримав звання найбільш креативного і самобутнього танцювального колективу. Сотні тисяч шанувальників танцювального мистецтва вже стали свідками виступу NDT2, феномена в світі хореографії, тому радимо якомога швидше купувати квитки за посиланням.



Nederlands Dans Theater

Kyiv Music Days

НСК Олімпійський

12-14 квітня, 14:00

Вартість: від 540 гривень

Придбати квитки

12, 13 і 14 квітня в стінах НСК "Олімпійський" пройде наймасштабніший спеціалізований захід для працівників концертної індустрії та шоу-бізнесу Kyiv Music Days. Лекції від зарубіжних експертів, шоу-кейси відомих музичних проектів, спеціалізована виставка та workshop – важко переоцінити користь, яку форум може принести вітчизняним фахівцям. Україна з кожним роком все більше інтегрується в світовий ринок музичної індустрії, а Kyiv Music Days пропонує всім об'єднатися і розвиватися разом!



Kyiv Music Days

Читайте також: Найкращі працівники шоу-бізнесу поділяться своїм досвідом на фестивалі у Києві

Руки'В Брюки

Caribbean Club Concert Hall

14 квітня, 19:00

Вартість: 200-490 гривень

Придбати квитки

14 квітня Головні рок-н-рольники Києва – гурт "Руки'В Брюки" – відсвяткують Всесвітній День рок-н-ролу разом зі своїми шанувальниками у Caribbean Club Concert Hall. Великий концерт відбудеться за участі спеціально запрошеної гості MARIA MARVEL – вокалістки найпопулярнішого польського рокабілі-гурту The Real Gone Tones. А сам гурт зіграє свої найулюбленіші пісні з 6 альбомів та нові композиції. Разом виконавці зможуть подарувати шанувальникам нове звучання старим та улюбленим хітам в цікавому аранжуванні. Також приготуйтесь почути запальний мікс музики 1950-х, де поєднаються автентичний рокабілі, ритм-енд-блюз, свінг та кантрі.



Руки'В Брюки

LP

Палац Спорту

14 квітня, 19:00

Вартість: 999-3999 гривень

Придбати квитки

Колаборації із зірками американської поп-музики, спільні пісні з легендарним Морріссі, сингл з французької дівою Мілен Фармер. І не можна забувати про сольні композиції, які серед інших зайняли верхні рядки музичних чартів в Іспанії, Італії, Франції та багатьох інших країнах Європи. Лаура Перголіцці (LP) перебуває на вершині творчої кар'єри, її обожнюють сотні тисяч шанувальників по всьому світу. І Київ не виняток, багато хто пам'ятає неймовірний виступ співачки в 2017 році. Настав час повторити!



LP

Всі фото: прес-служба