Курйоз дня: американець з'їв банан за 120 тисяч доларів на виставці Art Basel в Маямі

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Девід Датун з'їв банан за 120 тисяч доларів на виставці Art Basel в Маямі / Скріншоти з відео

На міжнародному художньому ярмарку Art Basel Miami було продано французькому колекціонеру банан, який приклеєним скотчем до стіни. Вартість такого арт-об'єкта авторства Мауріціо Каттелана складає 120 тисяч доларів! Однак на заході стався курйоз, коли художник Девід Датун вирішив також представити свій перформанс "Голодний художник" і з'їв банан.

Відео, на якому Девід Датун підійшов до стіни і виставки і з'їв банан, проданий за 120 тисяч доларів, стало вірусним у мережі. Його опублікував сам американський художник на своїй сторінці в інстаграмі. 

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Автор Мауріціо Каттелан назвав свій арт-об'єкт "Комік" (Comedian) – банан, приклеєний до стіни шматком непрозорого скотчу. Але долю банана визначив Девід Датун, який перед натовпом відвідувачів з'їв фрукт, назвавши себе "Голодним художником".

Я можу з'їсти і банан, і його концепцію, тому що я художник, а не звичайна людина,
– сказав чоловік.

У підписі чоловік також додав, що йому подобаються роботи Мауріціо Каттелана і те, що це "було дуже смачно".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

 

Наразі невідомо, які наслідки очікують на хужожника за його рішення з'їсти банан з виставки Art Basel в Маямі, але на відео видно, що представникам музею цей вчинок зовсім не сподобався.

"Це дуже по-дурному", – говорить у ролику працівниця музею, яка була шокованою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Курйозні новини Новини LifeStyle
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