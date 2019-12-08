Курйоз дня: американець з'їв банан за 120 тисяч доларів на виставці Art Basel в Маямі

На міжнародному художньому ярмарку Art Basel Miami було продано французькому колекціонеру банан, який приклеєним скотчем до стіни. Вартість такого арт-об'єкта авторства Мауріціо Каттелана складає 120 тисяч доларів! Однак на заході стався курйоз, коли художник Девід Датун вирішив також представити свій перформанс "Голодний художник" і з'їв банан.

Відео, на якому Девід Датун підійшов до стіни і виставки і з'їв банан, проданий за 120 тисяч доларів, стало вірусним у мережі. Його опублікував сам американський художник на своїй сторінці в інстаграмі.

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Автор Мауріціо Каттелан назвав свій арт-об'єкт "Комік" (Comedian) – банан, приклеєний до стіни шматком непрозорого скотчу. Але долю банана визначив Девід Датун, який перед натовпом відвідувачів з'їв фрукт, назвавши себе "Голодним художником".

Я можу з'їсти і банан, і його концепцію, тому що я художник, а не звичайна людина,

– сказав чоловік.

У підписі чоловік також додав, що йому подобаються роботи Мауріціо Каттелана і те, що це "було дуже смачно".

Наразі невідомо, які наслідки очікують на хужожника за його рішення з'їсти банан з виставки Art Basel в Маямі, але на відео видно, що представникам музею цей вчинок зовсім не сподобався.

"Це дуже по-дурному", – говорить у ролику працівниця музею, яка була шокованою.