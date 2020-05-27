Лілі-Роуз Депп – 21! Ефектні образи юної моделі

Знаменита донька голлівудського актора та успішна модель Лілі-Роуз Депп сьогодні, 27 травня, святкує своє 21-річчя. У такому молодому віці вона вже стала справжнім еталоном успіху та краси, а її кар'єрою захоплюються мільйони фанатів.

З нагоди офіційного повноліття у США 24 канал обрав декілька найяскравіших образів юної зірки, які вже підкорили світ. Дівчина найчастіше проявляє себе фотостудіях та модельних подіумах, але її також можна побачити у фільмах. Серед найвідоміших – "Бивень" (2014 рік), "Планетарій" (2016 рік), "Танцівниця" (2016 рік) та інші.

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Незважаючи на те, що її зріст не надто модельний (лише 160 сантиметрів), молодшій Депп ефектно вдається розкривати себе перед об'єктивом камери в різних образах.

Перша зйомка

За кілька років модельної кар’єри Лілі-Роуз Депп може похвалитись фотосесіями для таких журналів, як Love, Vogue France, ELLE France, Vogue UK, Vogue Japan та інших. Однак вперше юна красуня знялась для австралійського глянцю Oyster, будучи ще 15-річною дівчиною. На його сторінках дівчина постала в романтичному образі, одягнувши на себе літній костюм із вишнями. Відтоді кар'єра у модельному шоу-бізнесі для дитини Деппа та Параді закрутилась не на жарт. Незадовго після виходу цих світлин її очікувала приваблива пропозиція.



Перша зйомка Лілі-Роуз Депп як моделі для австралійського журналу "Oyster" / Pinterest

Сторінка для Chanel

Контракт із модним будинком Chanel Лілі-Роуз Депп підписала у 2015 році. Ставши музою Карла Лагерфельда й наймолодшим обличчям бренду, донька зіркових батьків взяла участь у зйомках рекламної кампанії аромату Chanel No.5 L'Eau.



Новий аромат від Chanel Лілі-Роуз презентувала у 2016 році / Pinterest

"Chanel завжди був частиною нашого життя. Моя мама працювала з цим домом у 18 років, а я маленькою заходила з нею у крамниці бренду. З Лагерфельдом матір познайомила мене тоді, коли я мала 8 років. І те, що я стала амбасадоркою цієї компанії, – справжнє божевілля, була дуже схвильована через те, що мене туди запросили", – розповідала в одному з інтерв'ю дівчина.

Дивіться відеоісторію Chanel No.5 L'Eau з Лілі-Роуз Депп:

Ще одна спільна робота будинку Channel і Лілі-Роуз – колекція окулярів Pearl. А у вересні цього року красуня стала обличчям нової колекції макіяжу (Collection Libre Maximalisme de Chanel).



Промо Collection Libre Maximalisme de Chanel / Pinterest

Як мама

Лілі-Роуз Депп неодноразово зізнавалась, що джерелом її натхнення є мама – французька модель та актриса Ванесса Параді. Тому два роки тому донька топової манекенниці 90-их повторила образ своєї матері, яку раніше знимкував фотограф Стівен Кляйн. "Тоді їй було десь стільки років, як мені. На світлинах я маю теж такий гранж-вигляд (недбалий та волелюбний – LifeStyle24)", – пояснювала юна знаменитість.



Лілі-Роуз Депп та її мама Ванесса Параді / Pinterest

Іконічну фотосесію, де Ванесса Параді позувала топлес і в перуці, а також біля вікна й на ліжку, Лілі-Роуз допоміг втілити Люк Гілфорд.



Іменинниця повторила образ своєї матері Ванесси Параді / Vogue Ukraine

Життя в Instagram

Популярна донька Джонні Деппа та Ванесси Параді є і в мережі Instagram. Сьогодні за її життям стежать майже 3,7 мільйона читачів! Таку армію прихильників Лілі-Роуз Депп завоювала тому, що ця сторінка – її "єдина форма соціальних медіа". Серед фото зі зйомок для глянців дівчина виставляє і ті, що стосуються позаробочого життя. Пропонуємо вам кілька найсвіжіших світлин юної зірки на дозвіллі: