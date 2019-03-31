Любителька гастролей у Росії Повалій проголосувала на виборах президента України

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка після Революції Гідності переїхала до Росії, вирішила взяти участь у голосуванні на президентських виборах в Україні.

Фото з виборчої дільниці вона виклала у своєму Instagram. Проте, де саме голосувала Повалій – в Україні чи деінде, співачка не повідомила.

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"Я проголосувала за щасливе, мирне життя, за багатий народ", – написала у соцмережі російська гастролерка.

Нагадаємо! На цьогорічних виборах президента українці, які постійно проживають у Росії, не зможуть там проголосувати. МЗС України надало їм можливість проголосувати в посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

Російське видання "Газета.ру" пише, що на дільниці появу Повалій не оминули увагою і влаштували цілу фотосесію із співачкою.

Поваліє переконує, що деякі кандидати у президенти України – її знайомі. А загалом серед 39 охочих очолити Україну, на її думку, є гідні люди.

Нагадаємо, що Повалій, яка нині дає свої концерти хіба у Росії, зокрема у Кремлі, і переконує, що її там дуже цінують, сама колись була напівполітикинею. У 2012 році вона зайняла друге місце в партійному списку "Партії регіонів". У парламенті вона також стала членкинею Комітету з питань культури і духовності.

Тогочасний прем’єр-міністр Микола Азаров пояснив другий номер Повалій тим, що "партії потрібна людина, яка б представляла культуру України та була фахівцем у культурній сфері".

17 вересня 2014 року разом з групою депутатів "За мир та стабільність" Повалій відвідала Держдуму Росії. Низка українських політиків назвали цю поїздку "неповагою до України", а Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.

Після Революції Гідності (у 2014 році) Таїсія Повалій покинула лави "Партії регіонів" та зайнялася творчою кар’єрою. У Росії.