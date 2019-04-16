Люди плакали, а католики тихо співали, – письменниця Ірена Карпа про пожежу в Нотр-Дамі

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Ірена Карпа
Ірена Карпа / Instagram / @qarpa

Українська письменниця Ірена Карпа, що вже кілька років проживає у французькому Парижі та восени 2018 року втретє вийшла заміж за нащадка Віктора Гюго, Людовика-Кирила Требюше, залишила власні міркування та спогади про легендарний Собор Паризької Богоматері.

Ще вчора, 15 квітня у вечір пожежі в Нотр-Дамі, вона побувала на місці страшної пожежі та навіть вела з місця відеотрансляцію у своєму Facebook.

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Тоді ж Ірена Карпа повідомила, що у першу чергу пожежники рятували твори мистецтва, а близько місця трагедії люди відчували "першіння в горлі та головну біль" через жовтий дим від купоросу (технічна назва деяких важких металів).

пожежа в Нотр-Дамі
Ірена Карпа інформувала користувачів про пожежу в Нотр-Дамі / Скріншот з FB

Після 9-годинної боротби з вогнем та ліквідування пожежі у Соборі Паризької Богоматері Ірена Карпа поділилась новим Instagram-дописом. У ньому вона зазначила, що: "Нотр Дам для парижан – неймовірно потужний символ. Навіть якщо ти не католик, не мистецтвознавець і далеко не турист, що хоче селфі на тлі ротонди, тобі дуже боляче дивитися, як палає те, що здавалося вічним".

Також вона додала, що важко усвідомлювати "крихкість мистецтва", адже поміж щоденних справ пам'ятка архітектури сприймається як щось вічне і непорушне.

Люди плакали, просто стоячи на набережних і мостах. Католики тихо співали славень Діві Марії - дуже сюрреалістичний момент був, стояти отам серед ночі. А ми з Людовиком-Кирилом Требюше говорили про те, що буквально щодня проходили повз – то з собакою гуляли, то на метро йшли, і сприймали Собор як щось, що стоїть непорушне і буде там завжди, щось, на що дивишся боковим зором. Це так прикро – розуміти крихкість мистецтва. Нічого немає вічного, яка б система безпеки не була потужна, які б міцні не були музейні стіни... Все прекрасне – як мандата з піску, якій рано чи пізно судилось розвіятися, як ми говорили з Юлією Вебер. Тим більше треба цінувати моменти краси. Вони швидкоплинні, 
– залишила проникливі думки Ірена Карпа у соціальних мережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karpa Irena (@qarpa)

 

Варто додати, що українська письменниця Ірена Карпа з 2015 року є першим секретарем з питань культури посольства України у Франції. Також у 2016 році вона виступила куратором низки заходів у Парижі, а у 2018 році на Паризькій книжній ярмарці навіть вручала президенту Франції Еммануелю Макрону книгу незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Відтак її життя протягом багатьох років тісно пов'язане з Парижем, через що знищення культурної пам'ятки вона також, як й інші світові знаменитості прийняла особисто.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Пожежа в Нотр-Дамі Новини LifeStyle Архітектура Новини Франції Література
Джерело: LifeStyle 24
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