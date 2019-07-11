"Людина-павук: Далеко від дому" – те, що залишилося від Месників

Marvel закінчили третю фазу кіновсесвіту не горем останніх "Месників", а на оптимістичній "павучій" ноті. Нас переконують – все буде добре, просто відтепер буде по-іншому.

На перший погляд простий, але, зрештою, важливий для всесвіту Marvel фільм, жартує, заспокоює і підбадьорює кожного, хто поставив крапку на MCU після 23-го фільму. Завершити фазу не епічними "Месниками: Завершення", а пригодами школяра-супергероя в Європі – чудове рішення. В майбутньому глядач зустріне інших персонажів, а студія намагається пом'ягшити цей перехід і закладає надійний фундамент в обличчі добре знайомого Пітера Паркера.

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"Людина-павук: Далеко від дому": офіційний постер з фільму

В цьому є певний символізм: старе помирає, аби народилось нове, і Marvel обирає ставити крапки з натяком на хороше продовження. В фільмі лунає фраза, що "людство входить в нову фазу" без "Месників", до яких звикли, але з новими героями, що проходять нелегкий шлях змін через тягар відповідальності, яка переходить у спадок від вчорашніх спасителів.

"Людина-павук: Далеко від дому" завершує "Сагу Нескінченності" (так називають 23 фільми MCU, які наразі побачив світ), яку у 2008-му почав Старк із першим виходом "Залізної людини" на великих екранах. Саме тепер Тоні Старк остаточно перетворився в легенду. Улюбленець глядачів і за сумісництвом наставник "павука" неодноразово згадується у фільмі незлим тихим словом. Насправді, злим і гучним словом його також згадують, але обійдемось без спойлерів.



"Людина-павук: Далеко від дому": офіційний кадр з фільму

"Куди б я не пішов, всюди бачу його", – каже Паркер про Старка під кінець фільму. Школяр визнає свою тугу за майже-татом лише перед фінальною битвою. Перед тим весь хронометраж хлопець уникає неприємної теми. Його болить ще більше, ніж глядачам, які чекають воскресіння Старкового. Ця погано схована туга проявляє ключовий момент "Людина-павук: Далеко від дому" – дорослішання Пітера.

Тоні вже не може рятувати малого щоразу, як той накосячить. Нема кому боронити Пітера, який помиляється чи не знає як вчинити. І навіть більше – тепер Пітер ще й світ має боронити, бо більше нема кому. Спайдермен бере глядача за руку і разом вони виходять з емоційного піке, повні віри, що школярі переймуть справу "старперів" і діло їхнє житиме. Кумедно, що тепер Павукові не хочеться бавитись в супергероя, він мріє спокійно провести канікули з однокласниками, як звичайний школяр. Значить, подорослішав.



"Людина-павук: Далеко від дому": офіційний кадр з фільму

В "Людині-павуці: Далеко від дому" Пітер залишається без орієнтирів і спрагло шукає, ким замінити найбільшого авторитета у житті, паралельно розгібаючи проблеми дорослих. Тут кіно і комікси розбігаються у показах. Коміксний Пітер влипав в неприємні ситуації через невезіння, а вибирався завдяки кмітливості. Кіношний же Пітер наривається на проблеми, бо тупить, а рятується волею випадку і завдяки сторонній допомозі. Поки не формується як повноцінний герой, морально готовий тримати удар і захищати світ так, щоб Старку не було соромно.

Історія того, як хлопчик стає чоловіком, приправлена європейськими антуражами, шкільним коханням і вагоном жартів, які ви оціните смішними хоча б частково. Тим, кому сподобався "Людина-павук: Повернення додому" точно сподобається "Далеко від дому", бо ці фільми зроблені в одному ключі. Не рекомендуємо пропускати цей фільм поціновувачам Marvel-світу, бо він тримає третю і четверту фази, скріплені між собою, ніби супергеройською павутиною.



"Людина-павук: Далеко від дому": офіційний кадр з фільму

Пітер перетвориться з супергероя, якому дуже не хочеться довіряти своє життя, у харизматичного лідера, який викликає спокій і впевненість – майбутнє кіновсесвіту Marvel у безпеці.

Стрічку позитивно зустріли і глядачі, і критики, рейтинг на IMDb сягнув 8,1. Чимало овацій спричинив не сам Спайдермен, а Містеріо – Джек Джиленхол з плащем, латами, шоломом космонавта, грандіозними планами. А це що за один? Сходіть, дізнайтесь. До зустрічі у кіно.

"Людина-павук: Далеко від дому": дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb