Магія своїми руками: у Києві відкриється виставка, де відвідувачі можуть стати творцями

7 липня у Києві в Ceramic Creative Studio відкриється колективна виставка сучасної порцелянової пластики "Just Porcelain".

Виставка пройде в експериментальному форматі – як "майстерня-галерея", коли можна прийти в студію як у виставковий простір і несподівано зазирнути за "лаштунки" творчої роботи, побачити магію створення кераміки, а, можливо, навіть стати творцем.

В експозиції буде презентовано близько 30 порцелянових робіт авторства семи митців. Серед учасників проекту – китайська художниця AU Ho Lam, Suzanne з Гон-Конгу та українські митці – Юрій Мусатов, Аліка Малоног, Тетяна Забеліна, Наталія Зубань, Олеся Дворак-Галік та Катерина Калініна.

Експозиція триватиме з 8 по 21 липня. Вхід для усіх охочих – вільний.

Що таке порцеляна? Порцеляяна (фарфор) – один із видів тонкої кераміки – білий матеріал. Слово "порцеляна" походить від староіталійського "porcellana" – це назва молюска Concha Veneris. Назву запозичено у зв'язку з напів​прозорим виглядом його мушлі (черепашки), яка подібна до справжньої порцеляни. Матеріал вперше отримали в 620 році у Китаї. З порцеляни виготовляють посуд, санітарно-технічні вироби, електроізолятори, предмети побуту, художні вироби, зубні протези.

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