Мама Меган Маркл допомогла жертвам пожежі в Каліфорнії, роздавши ковдри – фото

Каліфорнія переживає небезпечні пожежні умови, і вже було оголошено надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Матір герцогині Сассекської Дорія Редлан почала допомагати деяким з переселенців, у яких вогонь зруйнував або пошкодив будинки.

Дорія Редлан була сфотографувала, коли вона носила людям ковдри. Акаунт в інстаграмі @hrhofsussex опублікував рідкісне фото.

Читайте також: Кіностудію Warner Bros евакуювали через пожежі у Каліфорнії: відео

Видання Diez Minutos пише, що мама Меган Маркл продемонструвала велику підтримку людям у ці дні, коли у Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі, які спричинюють щорічні вітри під назвою "Діабло".

Жінка, як проживає в Сполучених Штатах, не вагалася йти на допомогу постраждалим, які страждають від пожеж, оголошених в Лос-Анджелесі і які завдали тисячі доларів збитків мешканцям міста,

– наголошує видання.

Що відомо про пожежі в Каліфорнії?Лісові пожежі вирують в Каліфорнії з 23 жовтня. Тоді влада ввела екстремальний рівень небезпеки. Пориви вітру в регіоні подекуди сягали 144 кілометрів на годину. Було евакуйовано 180 тисяч людей. У Лос-Анджелесі 2,2 мільйона осіб залишилися без електрики. У 2018 році внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії загинуло приблизно 100 людей.

Додамо, зовсім скоро у Меган Маркл і принца Гаррі розпочнуться канікули, які триватимуть шість тижнів. Подружжя разом з сином Арчі планують відсвяткувати Рідзво у США разом з мамою герцогині Сассекської. Британська королева Єлизавета II підтримала герцогів Сассекських і погодилася, що їм варто відпочити від підвищеної уваги.