Манікюр до Дня закоханих: ефектні ідеї в фото

День закоханих – чудова нагода не тільки одягнути нову сукню зі свого гардеробу, але й зробити святковий манікюр. Та який колір чи декор обрати для цього особливого вечора – журналісти LifeStyle 24 підібрали ефектні фото, які зможуть допомогти вам зробити вибір.

Не важливо, чи ви романтичні, або ж ні, в стосунках, чи поки в пошуку свого обранця – всі жінки хочуть мати особливо привабливий вигляд на День святого Валентина. І це не дивно! Адже саме хороший манікюр і вбрання завжди додають впевненості у собі. Тому журналісти LifeStyle 24 зробили яскраву добірку ідей для манікюру на День закоханих, яка зможе вам допомогти визначитись з кольором та декором нігтів.

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День закоханих в Україні: ідеї для манікюру

Червоний або бордовий манікюр

Своєрідною класикою на День закоханих є червоний манікюр. Яскраві нігті в цей день виглядають особливо святково та привабливо. Окрім цього, червоний вважається кольором пристрасті, що аж ніяк не завадить на День святого Валентина.



Червоний манікюр на 14 лютого / Sassy Direct

А якщо вам набрид класичний манікюр, розбавте його декором.



Червоний манікюр на День Валентина / Elle



Манікюр 2020 / Elle



Манікюр на 14 лютого / Pinterest​



Декор для нігтів / Pinterest



Манікюр 2020 року / Instagram / @jessicawashick​



Декор нігтів на День святого Валентина / Pinterest



Ідея для манікюру на День Валентина / Pinterest

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З декором у формі серця

Здавна символом Дня закоханих було серце, тому його використовують не тільки у подарунковому декорі, але й в манікюрі. Маленькі сердечка, чи великі – вибір залежить від вподобань кожної красуні. Але переконані, що саме такий манікюр буде виглядати ефектно.



Манікюр на День святого Валентина / Pinterest​

Френч – бездоганна класика

Якщо ви ще не визначились із вбранням на День закоханих, класичний френч буде ідеальним вибором для манікюру. Мабуть, цей дизайн нігтів – вишуканий та простий – ніколи не втратить популярності серед жінок. А все тому, що він бездоганно підійде під будь-який образ та допоможе зробити його вишуканішим.



Французький манікюр / Irecommend



Класичний френч / Beauty Blog

Однак не тільки класичний французьким манікюр зараз є популярним. Майстри манікюру стверджують, що красуні в усьому світі замінюють класичний білий колір на будь-який інший, що виглядає незвично та дуже стильно. Тому спробуйте проекспериментувати, додавши декор до французького манікюру або ж інших барв.



Червоний френч / Elle



Оригінальний французький манікюр / Instagram / @paintboxnails



Червоний френч з квіткою / Pinterest​



Оригінальний манікюр до Дня закоханих / Pinterest

Окрім цього, День святого Валентина – чудова нагода вкотре зізнатись у коханні. І в манікюрі це також можна зробити.



День Валентина 2020: манікюр / Pinterest