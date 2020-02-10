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Манікюр до Дня закоханих: ефектні ідеї в фото

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Манікюр до Дня святого Валентина / Pinterest

День закоханих – чудова нагода не тільки одягнути нову сукню зі свого гардеробу, але й зробити святковий манікюр. Та який колір чи декор обрати для цього особливого вечора – журналісти LifeStyle 24 підібрали ефектні фото, які зможуть допомогти вам зробити вибір.

Не важливо, чи ви романтичні, або ж ні, в стосунках, чи поки в пошуку свого обранця – всі жінки хочуть мати особливо привабливий вигляд на День святого Валентина. І це не дивно! Адже саме хороший манікюр і вбрання завжди додають впевненості у собі. Тому журналісти LifeStyle 24 зробили яскраву добірку ідей для манікюру на День закоханих, яка зможе вам допомогти визначитись з кольором та декором нігтів. 

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Червоний або бордовий манікюр

Своєрідною класикою на День закоханих є червоний манікюр. Яскраві нігті в цей день виглядають особливо святково та привабливо. Окрім цього, червоний вважається кольором пристрасті, що аж ніяк не завадить на День святого Валентина.

Червоний манікюр на 14 лютого
Червоний манікюр на 14 лютого / Sassy Direct

А якщо вам набрид класичний манікюр, розбавте його декором.

Червоний манікюр на День Валентина
Червоний манікюр на День Валентина / Elle

Манікюр 2020
Манікюр 2020 / Elle

Манікюр на 14 лютого
Манікюр на 14 лютого / Pinterest​

Декор для нігтів
Декор для нігтів / Pinterest

Манікюр 2020 року
Манікюр 2020 року / Instagram / @jessicawashick​

Декор нігтів на День святого Валентина
Декор нігтів на День святого Валентина / Pinterest


Ідея для манікюру на День Валентина / Pinterest

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З декором у формі серця

Здавна символом Дня закоханих було серце, тому його використовують не тільки у подарунковому декорі, але й в манікюрі. Маленькі сердечка, чи великі – вибір залежить від вподобань кожної красуні. Але переконані, що саме такий манікюр буде виглядати ефектно.


Манікюр на День святого Валентина / Pinterest​

Френч – бездоганна класика

Якщо ви ще не визначились із вбранням на День закоханих, класичний френч буде ідеальним вибором для манікюру. Мабуть, цей дизайн нігтів – вишуканий та простий – ніколи не втратить популярності серед жінок. А все тому, що він бездоганно підійде під будь-який образ та допоможе зробити його вишуканішим. 

Французький манікюр
Французький манікюр / Irecommend

Класичний френч
Класичний френч / Beauty Blog 

Однак не тільки класичний французьким манікюр зараз є популярним. Майстри манікюру стверджують, що красуні в усьому світі замінюють класичний білий колір на будь-який інший, що виглядає незвично та дуже стильно. Тому спробуйте проекспериментувати, додавши декор до французького манікюру або ж інших барв. 

Червоний френч
Червоний френч / Elle

Оригінальний французький манікюр
Оригінальний французький манікюр / Instagram / @paintboxnails

Червоний френч з квіткою
Червоний френч з квіткою / Pinterest​

Оригінальний манікюр до Дня закоханих
Оригінальний манікюр до Дня закоханих / Pinterest 

Окрім цього, День святого Валентина – чудова нагода вкотре зізнатись у коханні. І в манікюрі це також можна зробити.

День Валентина 2020: манікюр
День Валентина 2020: манікюр / Pinterest 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Краса Статті Публікації День Валентина Новини LifeStyle Манікюр
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