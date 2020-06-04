У мережі активно поширюють ролик, який Меган Маркл записала вісім років тому. Жінка зізналася, що потерпала від расизму через колір своєї шкіри.

У США досі тривають протести, які виникли після вбивства Джорджа Флойда. До мітингувальників долучилися і зірки світового шоу-бізнесу з різних куточків планети. Вони також виступають проти расизму та свавілля. Тим часом у мережі стає популярним відео Меган Маркл, яке вона записала задовго до того, як стала дружиною принца Гаррі.

До теми Єдине неправильне рішення – це мовчати: Меган Маркл записала відео на підтримку протестів у США

Шокуюче зізнання Меган Маркл

Ролик зняли у 2012 році. Тоді Меган ще була акторкою серіалу "Форс-мажори" і взяла участь у соціальній кампанії проти расової дискримінації.

На відео Маркл постала у білій футболці з написом "Я не потерплю расизму". Тоді вона поділилася історією з особистого життя. Проте запис став популярним після вбивства Джорджа Флойда, яке сколихнуло увесь світ.

Я представниця двох рас. Більшість людей не розуміють, якого я походження, тому значну частину життя я відчувала себе мухою на стіні. Образливі слівця, які я чула, по-справжньому образливі жарти або прізвиська дуже ранили мене. А декілька років тому я почула, як мою маму назвали словом на букву "Н",

– розповіла Меган Маркл.

Що відомо про протести в США?

Минулого тижня поліція американського міста Міннеаполіс затримала темношкірого чоловіка на ім'я Джордж Флойд. Причиною затримання стало те, що він хотів розрахуватися у магазині фальшивим чеком на суму 20 доларів. Після цього один із працівників поліції застосував задушливий прийом. Він стояв коліном на шиї Джорджа тривалістю від 6 до 8 хвилин. Чоловік просив відпустити його, казав, що не може дихати, проте копи не звертали на це уваги. Вони відпустили Флойда, коли він затих, проте було надто пізно і невдовзі чоловік помер. Після цього трагічного випадку США охопили масові протести. Спершу люди виходили на вулиці з мирними акціями, але зовсім скоро вони перетворилися на мародерство. У деяких містах ситуація дуже неспокійна, використовується зброя. У Вашингтоні та інших великих містах США оголосили комендантську годину. Та протести вийшли далеко за межі країни. Зокрема, мітинги відбулися в Парижі, Амстердамі, Лондоні.