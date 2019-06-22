Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно

Американській акторці Меріл Стріп 22 червня виповнюється 70 років. З нагоди ювілею голлівудської зірки LifeStyle24 розповідає про найважливіші принципи її життя.

Звісно, своїми секретами успіху ділиться кожна знаменитість, яка досягла висот у професійній сфері та може збалансувала роботу, сім'ю і відпочинок. Однак найбільше мотивації знаходиш у словах тих людей, хто перевершив у цьому якщо не всіх, то більшість. Саме до таких належить наша іменинниця Меріл Стріп. Здобути найголовніші кінопремії, зустріти кохання всього життя, виховувати чотирьох прекрасних дітей і при цьому залишатись взірцем для мільйонів інших жінок – мабуть, серед зірок Голлівуду це вдалося лише їй.

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Принцип №1: Працювати важко й наполегливо

Тричі тримати у своїх руках Оскар щастить не кожній зірці. Свого часу Меріл здобула їх за найкращі жіночі ролі у фільмах "Крамер проти Крамера" (1980 рік), "Вибір Софі" (1983 рік) й "Залізна леді" (2011 рік). Додайте до цього ще Золоті глобуси та Еммі й кількість нагород перевалить майже за десятку. Однак за таким кар'єрним успіхом "ветеранки" Голлівуду – роки наполегливої праці. "Коли я вживаюся у роль, то викладаюсь на повну. Терпіти не можу тих людей, яким байдуже на те, чим вони займаються", – каже акторка.

Також Меріл Стріп вважає: той, хто має на меті досягнути успіху, повинен прислухатись до внутрішнього голосу: "У кожного свої правила, розуміння себе та світу навколо. Важливо не те, що тобі каже мама, друг, якась актриса чи ще хтось. Потрібно чути себе зсередини. Зрештою, це і зробить вас щасливими".



Свій третій Оскар Меріл Стріп отримала за фільм 2011 року / Pinterest

Принцип №2: "Я людина сімейна, адже не уявляю, як це – жити одинокою"

Зі своїм чоловіком – скульптором Доном Гаммером – Меріл Стріп перебуває в шлюбі понад 40 років. Подружжя обох творчих особистостей у Голлівуді вважають мало не ідеальним. Хоча сама акторка неодноразово зізнавалась: якихось особливих секретів міцності їхніх стосунків немає. "Мабуть, потрібна добра воля, деяка гнучкість та… вміння помовчати. Ще варто пам'ятати, що сім'я – не архітектурний проект, це ніби вічні перемовини і бажання наситити кожен момент любов'ю", – вважає актриса.



За скульптора Дона Гаммера актриса вийшла заміж 15 вересня 1978 року / Hollywood.com

За час спільного життя пара виховала чотирьох дітей: сина Генрі та доньок Мамі, Грейс і Луїзу. "Я дуже сімейна людина, не уявляю, як це – жити одинокою. Так, я не знімалась в кіно під час вагітностей. І навіть була рада, що моя робота непостійна, бо давніше я могла багато куди возити своїх сина й доньок. В яких тільки екзотичних місцях вони не бували!" – каже акторка.



Доньки Мамі, Грейс та Луїза схожі на свою зіркову матусю / Pinterest

Принцип №3: "Все-таки я за гендерний баланс"

Меріл Стріп є однією з найяскравіших феміністок Голлівуду. Вона активно захищає права жінок та прагне, щоб часи рівноправ'я нарешті настало. Актриса вважає: якщо ми так жваво можемо прибирати в домі чи готувати на кухні, то запросто могли б упоратись і з керівними посадами. "Таку місію повинні взяти на себе молоді дівчата, їм не варто зупинятись в освоєнні своїх прав. Тому, якщо у вас є мозок, використовуйте його", – переконана Меріл Стріп. Однак зараховувати себе до феміністок-фанаток оскароносна зірка не спішить. Мовляв, не потрібно вішати на себе ярлик, коли думаєш по-іншому: "Багато людей вже затерли слово "фемінізм", через що ми перестали розуміти його значення. Жінки також можуть бути токсичними та отруйними на слова, як чоловіки. Я за гендерний баланс".



Меріл Стріп відстоює права жінок, проте фанатизмом із приводу фемінізму не страждає / Time out

Принцип №4: Три речі для щастя

Найімовірніше, Меріл Стріп тішиться десятці нагород за кіноролі, береже від лихого ока свій щасливий шлюб та інколи бавить онука, якого наприкінці зими цього року їй народила старша донька Мамі. Однак життєвий досвід підказав кінодіві всього три речі, які здатні робити її щасливими. "Все дуже просто. Це любов, секс та смачна їжа", – зізнавалась актриса. До речі, з приготуванням страв в іменинниці не завжди складається. Меріл може пів дня чаклувати над якимось наїдком, однак в результаті він виходить не надто смачним. "Тоді я все змиваю в унітаз і оголошую: "В нас сьогодні піца", – розповідала знаменитість в одному з інтерв'ю.



Три речі щастя від Меріл Стріп: любов, секс та смачна їжа / Vanity Fair

А який із цих життєвих принципів Меріл Стріп найближче до душі вам? Діліться з нами в коментарях.