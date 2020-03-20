Ми не будемо жити так вічно, – Меланія Трамп звернулась до прихильників у час карантину
Всі знаменитості та високопосадовці закликають людей залишатись вдома під час карантину. До них долучилась і перша леді США Меланія Трамп, яка записала відеозвернення до прихильників у всьому світі.
Ролик вона опублікувала на інстаграм-сторінці. У час пандемії коронавірусу Меланія Трамп вирішила підтримати людей та наголосила, що карантин – вимушене рішення влади, а самоізоляція не буде тривати завжди.
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"Сьогодні я хочу поговорити з вами про коронавіруси і про те, що він означає для вас і вашої родини. Ми повинні прийняти зміни зараз, але це не означає, що так будемо жити вічно. Наші діти повернуться в школи, люди повернуться на роботу, ми знову зберемося на концертах і спортивних заходах", – зазначила Меланія Трамп.
Окрім цього, перша леді США ініціювала інформаційну кампанію про коронавірус. Меланія Трамп заявила, що разом з імунологом і інфекціоністом Ентоні Фаучі буде пояснювати найважливіші тези про Covid-19 та спростовуватиме неправдиві дані, які поширюють у мережі. Водночас знаменита американка закликала всіх стежити за своїм здоров'ям та підтримувати зв'язок з близькими.
Я закликаю вас підтримувати зв'язок з близькими через відеочати, телефонні дзвінки, соціальні мережі та інші безпечні технології. Будьте в безпеці. Пам'ятайте, що ми разом, навіть коли знаходимося на відстані,
– додала вона.
Що відомо про епідемію коронавірусу в США
- На початку спалаху епідемії коронавірусу Дональд Трамп з іронією писав про недугу. Однак після оголошення ВООЗ про пандемію та стрімке поширення Covid-19 у світі, глава Білого дому виділив додаткові кошти на боротьбу з вірусом.
- Згодом у США підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Інфікований був учасником конференції Американського консервативного союзу, на якій був присутній і Трамп. Президент здав тест на вірус, який виявився негативним. А от один з конгресменів таки захворів на коронавірус після конференції.
- З 13 березня у США тимчасово зупинили транспортне сполучення з Європою та Канадою.
- Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.