Ми не будемо жити так вічно, – Меланія Трамп звернулась до прихильників у час карантину

Всі знаменитості та високопосадовці закликають людей залишатись вдома під час карантину. До них долучилась і перша леді США Меланія Трамп, яка записала відеозвернення до прихильників у всьому світі.

Ролик вона опублікувала на інстаграм-сторінці. У час пандемії коронавірусу Меланія Трамп вирішила підтримати людей та наголосила, що карантин – вимушене рішення влади, а самоізоляція не буде тривати завжди.

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"Сьогодні я хочу поговорити з вами про коронавіруси і про те, що він означає для вас і вашої родини. Ми повинні прийняти зміни зараз, але це не означає, що так будемо жити вічно. Наші діти повернуться в школи, люди повернуться на роботу, ми знову зберемося на концертах і спортивних заходах", – зазначила Меланія Трамп.

Окрім цього, перша леді США ініціювала інформаційну кампанію про коронавірус. Меланія Трамп заявила, що разом з імунологом і інфекціоністом Ентоні Фаучі буде пояснювати найважливіші тези про Covid-19 та спростовуватиме неправдиві дані, які поширюють у мережі. Водночас знаменита американка закликала всіх стежити за своїм здоров'ям та підтримувати зв'язок з близькими.

Я закликаю вас підтримувати зв'язок з близькими через відеочати, телефонні дзвінки, соціальні мережі та інші безпечні технології. Будьте в безпеці. Пам'ятайте, що ми разом, навіть коли знаходимося на відстані,

– додала вона.

Що відомо про епідемію коронавірусу в США