Ми ніяких законів в Україні не порушили, – дует ANNA MARIA про свою позицію щодо Криму

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ANNA MARIA у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019
ANNA MARIA у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision.ua

Перед довгоочікуваним фіналом Нацвідбору Євробачення трапився грандіозний скандал – інтерв'ю фіналісток ANNA MARIA для телеканалу ATR журналісту Роману Скрипіну. Співачки зазначали, що в Україні немає війни з Росією, а також що Крим – лише їхній, не прив'язуючи його до української чи російської юрисдикції. Сьогодні, 23 лютого, артистки дали більше коментарів з цього приводу.

Одразу ж після виступу ANNA MARIA (сестер Анни та Марії Опанасюк) з піснею My Road ведучий Сергій Притула запитав артисток, чи не пошкодували вони, що подали заявку на Національний відбір Євробачення. Адже знаючи про їхній бекграунд та історію з батьками в Криму, які працюють на російських окупантів, вони вирішили податись на конкурс і в перспективі представляти країну у світі. 

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"Ми останні тиждень відчуваємо на собі стільки негативу, думаю ви розумієте, тому що обговорюють не скільки нас як український співачок і нашу пісню, скільки наших батьків. Ви знаєте, що всі говорять, що Україна прямує до Європи, а ми себе у цей час відчули як у 30-ті роки Радянського Союзу, просто примушують відмовитись від наших батьків", – почала розмову учасниця дуету ANNA MARIA.

Насправді ми свій вибір зробили давно, батьки зробили свій і ми на нього вплинути не можемо. Але це однаково наші батьки, яких ми любимо і яких ми поважаємо. І насправді, якщо б в нас постало питання обрати конкурс або батьків, як і будь-яка нормальна людина ми обрали би батьків. Я думаю, що люди нас зрозуміють в цьому. Ми українські співачки, ми народились в Криму, ми співаємо і працюємо в Криму, ми ніяких законів України не порушували, ми не зробили нічого поганого, ми дотрималися правил Національного відбору і більше того, за цей час ми не давали концертів в Росії,
– прокоментувала скандальне інтерв'ю інша учасниця ANNA MARIA зі сльозами на очах. 

 

Співачки продовжили, що їм дуже прикро, що "люди судять не стільки по їхніх справах і творчих справах в тому числі, а по заголовках у пресі та лозунгах". Дует ANNA MARIA сподівається, що сьогодні журі і країна зроблять свій вибір, хто насправді гідний представляти нашу Україну на європейському конкурсі.

Дякуємо вам, ми любимо Україну, – завершили свій виступ українські співачки з Криму. 

Дивіться виступ ANNA MARIA у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019:

 

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Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Музика Євробачення 2019 Євробачення Сестри Анна Марія Опанасюк Україна – Росія
Джерело: LifeStyle 24
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