Модель Вінні Харлоу похизувалась розкішною фігурою на борту яхти: пікантні фото

25-річна канадська зірка моделінгу лише кілька днів тому відсвяткувала свій день народження. Гучне святкування вона змогла зафіксувати на фотокартках, а опісля – "порелаксувати" на розкішній яхті зі своїми друзями.

Своє свято Вінні Харлоу, яка має рідкісну хворобу вітиліго, що позначається на шкірі, відзначила 27 липня. В оточенні найкращих друзів вона влаштувала гучну вечірку, для якої одягнула дуже звабливе сріблясте вбрання. У кінці події вона розрізала великий рожевий торт та подякувала усім, хто перебував з нею у цей день.

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На наступний ранок Вінні не пропустила можливість зробити декілька відвертих кадрів на борту білосніжної яхти, одягнувши крихітний коричневий купальник. Трусики та бюстгальтер ледь виднілись на моделі, відтак здавалось, що вона позує на фоні моря повністю голою. Автором фото для Instagram дівчини став Джеймі Брюс.

"Дякую всім за привітання і дзвінки у мій день народження! Я дійсно відчуваю всю вашу любов і для мене це велика честь! Це справді боже благословіння – відчувати таку велику любов", – йдеться в одному з підписів до світлин у Харлоу.

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушення пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань.