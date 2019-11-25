Можу його посварити, – Олена Зеленська розкрила таємниці спільного життя з президентом України

Перша леді України Олена Зеленська, яка днями з'явилася на обкладинці українського глянцевого журналу Vogue, дала відверте інтерв'ю про відносини вдома з чоловіком Володимиром Зеленським.

В інтерв'ю "ТСН.Тиждень" Олена Зеленська зізналася, що вдома вони з Володимиром намагаються не говорити про роботу. Також перша леді України додала, що вона може посварити свого чоловіка, але робить це вкрай рідко. Вона зазначає, що у її коханого, який є президентом України, через сварки погіршується настрій.

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Про заяви я не можу його сварити. І ми намагаємося вдома менше говорити про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його посварити, так. Ніхто не забороняє,

– прокоментувала Олена.

За словами Зеленської, через активну політичну діяльність у неї немає достатньо часу, щоб приділити його дітям.

Додамо, в інтерв'ю для Vogue перша леді України повідомляла, що дізналася про намір чоловіка балотуватися у президенти лише з соціальних мереж.

"Володимир відповів: "Забув" (сказати про намір йти у президенти, – LifeStyle 24). Мій чоловік вміє робити сюрпризи. Але, якщо всерйоз, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди його підтримуватиму", – розповіла Олена Зеленська.

Як зізналася дружина Володимира Зеленського, вона усвідомлювала, як зміниться їхнє життя після інавгурації президента.