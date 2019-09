Музичні новинки серпня: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити

Новий альбом Lana Del Rey, яскраве повернення Tool, прем'єра від Cigarettes After Sex, запальний кліп Alina Pash – це далеко не все, чим потішив нас останній місяць літа.

Серед усього музичного ми обрали 10 прем'єр серпня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Альбом місяця Lana Del Rey – Norman F**king Rockwell

"Norman F**king Rockwell" – це шостий студійний альбом співачки Лани Дель Рей. Перші сингли альбому – "Mariners Apartment Complex" і "Venice Bitch" – презентували ще рік тому, у вересні 2018. А кліпи вже встигли відзняти на такі композиції, як "Doin’ Time", "F**k It I Love You", "The Greatest" та "Venice Bitch".

Читайте також: Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

У назві альбому використано ім'я культового американського художника Нормана Роквелла, який у своїх роботах часто зображав життя звичайних американців. Співачка пояснює, що така назва альбому – це характеристика сучасної американської мрії. Без політики теж не обійшлось.

Ось де ми (американці, – LifeStyle 24) зараз перебуваємо – ми збираємося летіти на Марс, а наш президент – Трамп,

– відзначила співачка в інтерв'ю Vanity Fair.

Якщо відкинути політичний і соціальний аспект, то можна почути невагоме звучання, фортепіанні балади та меланхолічні пісні, які так личать виконавиці.

Слухати альбом Lana Del Rey – Norman F**king Rockwell на:

Google Play Music

iTunes

Lana Del Rey – Norman F**king Rockwell (слухати онлайн)

Повернення місяця: Tool – Fear Inoculum

Повернення не просто місяця, а перший новий матеріал від лос-анджелеського квартету Tool за цілих 13 років! Очікування, хороше продюсування та майстерність музикантів зробили з альбому "Fear Inoculum" справжню сенсацію.

Перші рядки чартів (альбом обійшов нову роботу поп-королеви США Тейлор Свіфт та вже згадуваний альбом Лани Дель Рей) і захоплені відгуки критиків – майже всі заговорили про це ефектне повернення.

Читайте також: Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

До альбому увійшло 10 пісень, але його тривалість – майже півтори години. Все тому, що деякі треки тривають більше 10 (а то й 15) хвилин, зокрема "Fear Inoculum", "Pneuma" та "7empest".

Слухати альбом Tool – Fear Inoculum на:

Google Play Music

iTunes

Tool – Fear Inoculum (слухати онлайн)

Кліп місяця: Alina Pash – Slukhay

Українська співачка Alina Pash презентували кліп на композицію "Slukhay" із її альбому "PINTEA: GORY". Головна особливість кліпу – це те, що він майже повністю є імпровізацією.

За словами співачки, зйомки велися в живих декораціях вуличної вечірки Block Party без жодної підготовки чи сценарію. Можливо, саме тому весь кліп вийшов таким легким та невагомим, наче ти спостерігаєш просто за веселою репетицією.

Alina Pash – Slukhay (дивіться кліп онлайн)

Cigarettes After Sex – Heavenly (сингл)

Американський ембієнт-поп-гурт Cigarettes After Sex анонсував вихід свого другого альбому. Відомо, що платівка отримає назву "Cry", а послухати ми її зможемо вже 25 жовтня.

Читайте також: Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

Щоб підігріти інтерес до новинки, музиканти презентували композицію з другого альбому – "Heavenly". Це вже четверта композиція за цей рік, раніше було презентовано "Crush", "Sesame Syrup" і "Neon Moon".

Cigarettes After Sex – Heavenly (слухати онлайн)

SunSay – Пари (сингл)

Новий сингл від українського фьюжн-фанк гурту SunSay "Пари" – це, напевно, найкращий саунтрек для того, аби з вдячністю провести літо. І цікавий факт – кліп на цю композицію було знято на Балі всього за 100 доларів!

Атмосферність, кохання і серпневе тепло на березі океану – що ще може бути краще?

SunSay – Пари (кліп з 32:40)

X Ambassadors – Optimistic (сингл)

Американські поп-рокери X Ambassadors презентували нову композицію "Optimistic". Ця пісня про насильство в США, а зокрема про реформу зброї.



За словами музиканта Сема Гарріса, саме через злочинність він та його дружина прийняли рішення про те, що вони не стануть батьками. Також музиканти заявили, що перерахують гроші в організацію Everytown for Gun Safety, яка виступає за контроль над зброєю і проти насильства зброєю.

X Ambassadors – Optimistic (слухати онлайн)

СБПЧ – Наверное, точно (альбом)

"Наверное, точно" – літній і танцювальний альбом, який став вже дев'ятим для СБПЧ. Назва альбому, до речі, є майже дослівним перекладом назви альбому Oasis "Definitely Maybe", який був випущений ще в 1994 році.

Читайте також: Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими

Сам альбом був записаний спонтанно під час зимової подорожі в Норвегію. Надивившись вдосталь на місцеві пейзажі, музиканти облаштували студію в орендованому будинку з виглядом на озеро. Так з'явився альбом "Наверное, точно", який так не схожий на холодну та засніжену Норвегію! Платівка наповнена радісними мелодіями, танцювальними ритмами та африканським грувом.

Слухати альбом СБПЧ – Наверное, точно на:

Google Play Music

iTunes

СБПЧ – Злой (слухати онлайн)

Екоманіфест місяця: adm:t – Paket

Щоб привернути увагу до проблем екології, український гурт adm:t випустив пісню "Paket". І це не просто композиція, а справжній екоманіфест, який має привернути увагу до проблеми використання одноразового пластику та важливість сміттєсортування.

Щоб максимально передати настрій пісні, музиканти записували шурхіт пакетів замість шейкеру, використовували коробку з-під чіпсів замість перкусії та грали на духових інструментах з пластику вторинного використання.

"Paket" – це пісня-заклик зупинитися та озирнутися навколо. Якщо кожен із нас почне ставити собі питання "А що конкретно він зробив для екології?", можливо, нам вдасться уникнути катастрофи", – розповів лідер adm:t.

adm:t – Paket (дивіться кліп онлайн)

Саунтрек місяця: Thom Yorke & Flea – Daily Battles

Фронтмен культових Radiohead Том Йорк та бас-гітарист Red Hot Chili Peppers Флі презентували композицію "Daily Battles". Композиція прозвучить у новому фільмі Едварда Нортона "Сирітський Бруклін".

Thom Yorke & Flea – Daily Battles (слухати онлайн)

Дебют місяця: The S.L.P. — The S.L.P. (альбом)

Гітарист Kasabian Серджіо Лоренцо Піццорно презентував перший сольний альбом, назва якого співзвучна з його ініціалами – "THE S.L.P". Перший сольний трек було презентовано на початку літа, а отже є всі підстави говорити про те, що робота над альбомом тривала задовго до презентації сольного проекту.

Читайте також: Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році

До альбому увійшло 11 позицій. Сам же музикант зазначав, що єдиної ідеї чи стилю у платівки немає, а весь сольний проект – це експеримент, в якому він хоче відчути творчу свободу від Kasabian. А от чи вдалий це експеримент чи ні – судити вам.

Слухати альбом The S.L.P. — The S.L.P. на:

iTunes

THE S.L.P. – Kvng Fv (слухати онлайн)