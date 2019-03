Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

Березень видався дуже насиченим в музичному плані – тут і нові альбоми від Billie Eilish та Foals, електронна веснянка від YUKO та KHAYAT, саундтреки від M83 та ще багато цікавого!

Серед усього музичного різноманіття ми обрали 10 музичних прем’єр березня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Альбом місяця: Foals – Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)

Британські інді-рокери Foals нарешті випустили альбом після чотирирічної перерви! Весняний реліз "Everything Not Saved Will Be Lost" – це перша частина альбому, іншу ми почуємо восени цього ж року. Рішення про поділ було прийнято лише тому, що записаного матеріалу вийшло дуже багато. Навряд чи ми б з вами подужали 20 композицій за раз!

Відкриває альбом інтро Moonlight, що одразу вводить нас в певні концептуальні рамки. Завдання інтро – налаштувати слухача на потрібний лад і підготувати до наступних треків. Moonlight з цим завданням упорався: тут і м'яке звучання гітари, і звуки птахів та природи. Взагалі, саме тема природи стала однією із головних у всьому альбомі.

Головний хіт альбому – безумовно, "Exits". Здається, музиканти в цьому треку показали все, на що здатні і навіть трошки більше.

Якщо говорити про альбом у цілому, то його звучання відрізняється від попередніх робіт. Можливо, це пов'язано із тим, що з гурту пішов гітарист і один із засновників Foals Уолтер Джерверс. А можливо з тим, що музиканти самі займались продюсуванням. Але як би там не було, в альбомі побільшало електронної музики, яка чудово вживається із живими інструментами. Такий підхід додав якоїсь легкості та невагомості альбому. Тож однозначно радимо послухати!

Почути новий альбом наживо можна буде 27 серпня на арт-заводі "Платформа" у Києві.

Альбом Foals – "Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)" на:

Google Play

iTunes

Foals – Moonlight (слухати онлайн)

Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (альбом)

29 березня американська співачка Біллі Айлиш представила свій дебютний студійний альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Пророкувати успіх платівці дуже легко, адже ще до самого релізу альбом став рекордсменом за кількістю завантажень в Apple Music. На вихід альбому чекало близько 800 тисяч слухачів!

До альбому увійшло 14 композицій, частина з яких була представлена раніше ("Bury A Friend", "When the Party's Over" і "Wish You Were Gay"). Весь альбом (о, як очікувано!) такий же похмурий, як і всі попередні роботи співачки.

(Альбом, – "24") Це монстр під моїм ліжком. І цей монстр – я, тому що я сама собі найлютіший ворог,

– так про альбом говорить сама Біллі.

Композиції витончені та інтимні, наче ви не в навушниках це слухаєте, а говорите про свої страхи просто в одній спальні. Півтони, акуратні мелодії, шепіт, грув та пустоти – все це змушує переслуховувати пісні знову й знову.

Вже зараз на концерти 18-річної співачки неможливо купити квитки, на виступах фанати співають так голосно, що іноді не чути й саму Біллі, її кліпи збирають десятки мільйонів переглядів. А разом із дебютним альбомом – 2019-ий цілком може стати роком Біллі і ви точно про неї почуєте ще не раз.

Альбом Billie Eilish – "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на:

Google Play

iTunes

Billie Eilish – wish you were gay (слухати онлайн)

Пісня місяця: YUKO – Vesnianka (feat.KHAYAT)

Тут все максимально просто – роздягайтесь, танцюйте та кличте весну! Веснянка від гурту YUKO разом із KHAYAT – це єдиний позитивний наслідок Нацвідбору на Євробачення цього року, адже саме там познайомилися музиканти.

У кліпі на пісню знялися The Maneken, Alina Pash, Constantine, LAUD, Роман Бахарєв (BAHROMA) та багато інших. Всі герої у відео "закликають весну, роздягаючись і звільняючись від пуховиків і теплих речей".

YUKO – Vesnianka (feat.KHAYAT) (слухати онлайн)

Ludovico Einaudi – Seven Days Walking, Day 1 (альбом)

Відомий італійський композитор Людовіко Ейнауді презентував "Seven Days Walking, Day 1" – це перша частина концептуального альбому "Seven Days Walking". Відомо, що композитор буде щомісяця випускати частини альбому, аж поки восени всі записи не об'єднаються в один масштабний альбом.

Твори Ейнауді такі емоційні, що описувати таку музику особливо важко, адже це саме той випадок, коли слова – зайві.

Альбом Ludovico Einaudi – "Seven Days Walking, Day 1" на:

Google Play

iTunes

Ludovico Einaudi – Cold Wind Var.1 from DAY 1 (слухати онлайн)

M83 – Knife + Heart OST

Ентоні Гонсалес, відомий як M83, презентував музику до фільму свого брата Яна Гонсалеса "Knife + Heart". Це перший реліз гурту з моменту виходу "Junk" у 2016 році.

Прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі минулого року, а наприкінці березня відбулася прем'єра у кількох кінотеатрах США. M83 займалися всією музикою до фільму, було створено понад 20 композицій.

Альбом M83 – "Knife + Heart (Original Soundtrack)" на:

Google Play

iTunes

M83 – Karl (слухати онлайн)

The Retuses – ОМYT (альбом)

Інді-фолк гурт The Retuses презентував перший альбом після п'яти років тиші! В 2013 році взагалі була мова про те, що гурт більше існувати не буде.

До платівки з класичним для гурту вокалом увійшли 17 меланхолійних пісень, в тому числі й композиція "ОМYT", яка була презентована раніше. Родіонов розповідає через пісні про людські страхи, вселенську самотність та про невідворотну смерть.

Альбом The Retuses – "ОМYT" на:

Google Play

iTunes

The Retuses – OMYT (слухати онлайн)

Hozier – Wasteland, Baby! (альбом)

Ірландський співак Hozier зустрів весну з новим альбомом "Wasteland, Baby!", який він випустив у світ 1 березня. Це вже друга повноцінна робота музиканта.

Всього в альбом увійшло 14 треків, включаючи раніше кілька пісень з EP "Nina Cried Power" і раніше випущені сингли "Dinner & Diatribes", "Almost (Sweet Music)" і "Movement".

Музикант перед виходом платівки заявив, що надихався політичною ситуацією в світі. Досить незвично, правда? Адже куди вигідніше та простіше обирати для музики нейтральні події та особисті переживання. Hozier, на відміну від багатьох інших музикантів, не боїться висловлювати свою позицію. Саме тому "Wasteland, Baby!" в першу чергу – про сміливість, прийняття себе в сучасному світі та політичні погляди.

Альбом Hozier – "Wasteland, Baby!" на:

Google Play

iTunes

Hozier – Wasteland, Baby! (слухати онлайн)

Sigrid – Sucker Punch (альбом)

"Sucker Punch" – це дебютна платівка молодої зірки скандинавської поп-музики Sigrid. Рік тому виконавиця виграла премію BBC Sound як найперспективніша виконавиця і своїм альбомом доводить, що отримала це звання не дарма.

Sigrid часто порівнюють з Adel, і з MØ, і з Susanne Sundfør. Але якби вона була лише копією відомих виконавців, то такого приголомшливого успіху навряд чи б досягла у свої 20 років.

Альбом співачки вже не такий бунтарський, як наприклад її сингл "Do not Kill My Vibe". Помітно, що співачка підросла і почала більш серйозно підходити до написання текстів та музики. Платівка звучить легко та невимушено, а також несе неймовірний позитивний заряд, на відміну від Біллі Айлиш, наприклад.

Альбом Sigrid – "Sucker Punch" на:

Google Play

iTunes

Sigrid – Sucker Punch (слухати онлайн)

HVOB – Rocco (альбом)

Електронний дует із Австрії HVOB (Her Voice Over Boys) презентували новий альбом "Rocco", до якого увійшло 13 треків.

Інтелігентна електронна музика, романтичний ритм та ненав'язлива атмосфера – саме так можна схарактеризувати нову роботу. Послухати гурт наживо можна буде 24 травня в київському клубі Atlas.

Альбом HVOB – "Rocco" на:

Google Play

iTunes

HVOB – Butter (слухати онлайн)

Weval – The Weight (альбом)

Голландські електронщики Weval презентували новий альбом "The Weight", у якому вмістили, здається, всі свої найкращі прийоми. Тут і атмосферний ембієнт, і навіть транс. Сама ж платівка звучить глибоко та серйозно, а місцями навіть трохи похмуро.

Альбом Weval – "The Weight" на:

Google Play

iTunes

Weval – The Weight (слухати онлайн)