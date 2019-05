Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути

Травень здивував неочікуваними дуетами – разом заспівали Ед Ширан і Джастін Бібер, а ще Shy і Pianoбой, але на цьому сюрпризи не закінчились! Тут і новий альбом після довгого мовчання від Rammstein, а також платівки від Hælos, The National і Woodkid. А ще вас очікує справжнісіньке відкриття місяця – Lolo Zouaï! Готові?

Серед усього музичного різноманіття ми обрали 10 музичних прем’єр травня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Дует місяця: Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don't Care

Цього дуету фанати одних із найпопулярніших поп-виконавців чекали довго! Минулого разу колаборація Еда Ширана та Джастіна Бібера була більш ніж успішною – спільний сингл "Love yourself" очолив британський хіт-парад UK Singles Chart і Billboard Hot 100.

Композиція "I Don't Care" впевнено рухається у цьому ж напрямку. Легка і ритмічна пісня має всі шанси стати головним хітом цього літа. До того ж, нещодавно музиканти представили кумедний кліп на цю ж пісню, де вони перевдягаються у чудернацькі костюми. А робота з зеленим фоном – це просто шедевр :)

Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don't Care (дивитися онлайн)

кАчевники – Бодрый. Сторона Б (EP)

Сонячний тріп-хоп, джазові мотиви і тексти пісень, які насичені добром – це все про ЕР від гурту "кАчевники". Взагалі "Бодрый. Сторона Б" – це друга частина дебютного альбому, який вийшов ще в минулому році.

Якщо для вас назва гурту поки невідома, то імена учасників ви точно мали чути – Андрій Запорожець (5’nizza, SunSay), В’ячеслав Семенченко (MC Fame) і Денис Міхальченко (Den Da Funk).

Таку музику особливо радимо слухати теплими літніми вечорами, дивлячись на рожевий захід сонця. А якщо вдасться почути це дивовижне сплетіння тріп-хопу, фанку і джазу наживо – навіть не вагайтесь!

кАчевники – Город Х (слухати онлайн)

Shy & Pianoбой – Цілуй Мене

Це без перебільшення найромантичніша композиція цього місяця! Композиція "Цілуй Мене" від виконавиці Shy та Pianoбой – це як ковток свіжого повітря після задушливої кімнати. Пісня легка і така по-літньому тепла!

І як підсумок: обирайте любов, а не цигарки :)

Shy & Pianoбой – Цілуй Мене (слухати онлайн)

Альбом місяця: The National – I Am Easy To Find

Гурт The National випустив свій восьмий альбом "I Am Easy To Find". Всі 63 хвилини – це суцільний музичний супровід до легкої меланхолії і роздумів про себе і своє місце в цьому світі. Деякі треки вже були презентовані раніше – "Rylan", "Hairpin Turn", "You Had Your Soul With You", решта ж – раніше не звучали для широкого кола слухачів.

Також The National випустили короткометражний фільм з однойменною назвою. Головну роль у ньому зіграла актриса Алісія Вікандер. У фільмі показана історія жінки від народження до смерті, з акцентами на тому, що формує її як особистість. Героїня вчиться ходити, заводить друзів, стає матір'ю, зустрічається з проблемами в шлюбі, переживає втрати і старіє.

Фільм і альбом створювалися паралельно. Не дивлячись на те, що у фільмі звучать композиції з альбому – це окремий витвір, а не доповнення до платівки.

I Am Easy To Find – A Film by Mike Mills / An Album by The National (дивитися онлайн)

The S.L.P. – Favourites (сингл)

Поки Kasabian відпочивають після запису альбому "For Crying Out Loud", гітарист гурту Піццорно спробував свої сили у сольному проекті. Назва гурту "The S.L.P" розшифровується дуже просто, це ініціали самого музиканта – Серджіо Лоренцо Піццорно. І в травні музикант презентував сингл "Favourites".

У синглі знайшлося місце для хіп-хопу, ритмічного біту та вокалу британської реп-виконавиці Little Simz. За стилістикою та звуком – вплив Kasabian присутній, але він не перебиває оригінальне звучання новоспеченого проекту.

The S.L.P. – Favourites (слухати онлайн)

Повернення місяця: Rammstein – Rammstein (альбом)

Альбом, який вартував 10 років очікування. Альбом, який викликав бурю емоцій та суперечок. Альбом, який вже встиг зібрати навколо себе кілька скандалів. В кращих традиціях Rammstein.

Найбільший резонанс викликала пісня Deutschland ("Німеччина"). У кліпі учасники гурту постають в смугастих робах в'язнів нацистських концтаборів, стоячи на ешафоті з петлями на шиї. Колишня глава Центральної ради євреїв Шарлотта Кноблох заявила, що музиканти "перейшли червону лінію". Скільки б шквальної критики не лилося в бік музикантів, що з боку правління, що з боку самих слухачів, те, як музиканти говорять про складну історію країни, як поєднують лірику з індастріал-метал звучанням – заслуговує поваги.

Ще одна пісня, яка теж викликала непорозуміння, "Zeig dich", яка зачіпає церковну тему. У звичному стилі Rammstein, звісно. У композиції піднімають тему лукавої суті католицької церкви і закликає її послідовників не ховатися за Богом.

Провокативний. Гострий. Незручний. Енергійний. Потужний. Це все про новий альбом, який вже грозиться стати культовим для гурту.

Rammstein – Radio (слухати онлайн)

Hælos – Any Random Kindness (альбом)

Британці Hælos презентували свій новий повноформатний альбом "Any Random Kindness". Музиканти не зраджують собі – це прекрасна електронна музика, яка приносить масу задоволення, особливо якщо слухати її в навушниках. Звук насичений та різноманітний, а поєднання попу та тріп-хопу дивують у кожному треку.

Всього до платівки увійшло 11 треків. Щодо смислового навантаження, то тут є що повибирати – від самотності у соціальних мережах до повного знищення планети.

HÆLOS – So Long, Goodbye (слухати онлайн)

Woodkid – For Nicolas Ghesquière Louis Vuitton Works One (EP)

Французький музикант Йоанн Лемуан, більш відомий як Woodkid, презентував новий EP "Louis Vuitton Works One". Для музиканта це перша робота за останні три роки. Як не складно здогадатись із назви, EP присвячено креативному директору модного будинку Louis Vuitton Ніколя Гескьєру. Відомо, що модельєр та музикант товаришують вже давно. Woodkid часто з'являвся на модних показах будинку, а також створював саундтреки для рекламних роликів Louis Vuitton.

Woodkid працював над платівкою понад два роки. До EP увійшло 6 треків, серед яких "On Then and Now" записаний спільно з актрисою Дженніфер Коннеллі, а "Standing on the Horizon" записаний зі співаком Moses Sumney. А от вокалу самого Woodkid в платівці досить мало, хоча це цілком компенсується насиченим інструментальним супроводом та хоровими мотивами.

Woodkid – Seen That Face Before (слухати онлайн)

Alina Pash – ПИНТЯ: Гори (альбом)

Українська співачка Alina Pash презентувала першу частину свого дебютного альбому "ПИНТЯ: Гори", продовження цієї історії почуємо вже 14 червня. Перша частина альбому складається із 10 пісень.

Альбом присвячений ватажку опришків Пинті Хороброму, який жив наприкінці 17 століття та загинув у бою. За легендою, Пинтя володів надприродними здібностями, а вбити його могла лише срібна куля. Сама Alina Pash називає цей альбом концептуальним, але від композиції до композиції вона забуває про свого головного героя. Сподіваємось, що друга частина буде менше відходити від наміченої сюжетної лінії.

А от до музичної складової тут претензій зовсім немає. Якісна електроніка з хіп-хопом та племенні наспіви разом із незвичним вокалом – чудово працюють разом. Звучання та вокал часто порівнюють із МØ, FKA Twigs, М.І.А та українським гуртом ДахаБраха. Але це не забирає того, що Alina Pash має своє звучання і свій голос, який не сплутаєш.

Alina Pash – Slukhay (слухати онлайн)

Відкриття місяця: Lolo Zouaï – Moi

"High Highs to Low Lows" – це дебютний альбом співачки Lolo Zouaï, який вийшов у квітні, але його оминула увага широкої публіки. Проте про нього заговорили знову після чаруючого live-перфомансу спільно "Moi" з Vevo DSCVR.

Невимушений лоу-фай, арабські мелодії і французькі мотиви роблять цю композицію легкою та ритмічною. Рекомендуємо до прослуховування!