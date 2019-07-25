Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"

Мята (Юлія Загорська) – українська співачка, яка підкорює різноманітні концертні майданчики своїми запальними і водночас ніжними піснями. Ми поспілкувалися з артисткою та дізналися багато цікавого про її дитячі роки, хобі та шлях до сцени і про все це – читайте далі.

– Ви навчалися грати на бандурі, що цей інструмент означає для Вас?

– Коли мама завела мене вступати до школи-інтернату ім. М.В. Лисенка, я мала здавати іспит по класу скрипки, але коли я заспівала, директор прийняв мене до школи без екзаменів і запитав у мами: "Чи згодні ви, аби ваша дитина навчалася по класу бандури?". Мама навіть ще тоді не знала, що це за інструмент. Але відповіла так (Сміється). Так я й почала свою кар'єру бандуристки. Ми об'їздили дуже багато країн, брали участь у конкурсах.

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Мене готували до консерваторії, але згодом я зрозуміла, що бандура це не той інструмент, з яким я би хотіла пов'язати своє життя. Тим більше, що в мене були дуже великі проблеми з хребтом, через те, що я носила дуже важку бандуру й рюкзак. Наразі цей інструмент для мене всього лишень приємні спогади мого дитинства.



Мята з чоловіком та дітьми / Facebook / @Співачка МЯТА

– Окрім музики, були ще якісь хобі в дитинстві?

– Я не уявляла свого життя без музики, співу, завжди сиділа у бабусі на припічку й співала. Але мама умудрилася віддати мене ще й на спортивну гімнастику (Сміється). Походила я туди недовго, оскільки мама не встигала мене скрізь возити. А ще збирала ложечки з різних країн світу.

– Чи мали кумира? Якщо так, то хто це був, у якій сфері творчості та чим вас захоплював?

– Коли мені було 6 років я проходила повз магазину і звідти лунала пісня, мене вона настільки зачарувала, що я підбігла до продавця, і запитала хто це співає. Це була Ірина Білик.

Я зрозуміла, що хочу співати, хочу, аби люди чули мій голос і мої пісні, хочу, аби всі мене бачили і разом зі мною співали.

– Яку курйозну ситуацію з дитячих років пам'ятаєте?

– Одного разу я прийшла додому і сказала мамі, що школа закривається на канікули на місяць раніше (Сміється). Мама не могла зрозуміти, як це так. А потім я зізналася, що все це вигадала, аби не носити бандуру. Прийшлося ще місяць ходити.

– Що найважче для Вас на шляху до великої сцени?

– Дуже важко знайти хіт, який піде в народ, це перший і найважчий етап. Бо без хіта тебе не візьмуть на радіо та телебачення. Другий етап, якщо дивитися комплексно, то дуже нелегко зібрати образ артиста і пісню. Потрібно, аби було все в гармонії, бо не можливо співати поп-музику і виглядати як рокер. Наступний етап – це гроші, не малі гроші.

Якщо хтось скаже, що таланту гроші не потрібні, ніколи в це не вірте. Аби показати свій талант, потрібні чималі кошти.

Для нас і зараз це важкий етап, тому що, хочеться робити на сцені якісні речі такі, як світло, звук і витратити для цього також потрібно багато сил та коштів.



Мята на зйомках / Facebook / @Співачка МЯТА

– Коли вперше вийшли на сцену з сольним концертом, що відчували?

– Відчувала здійснення дитячої мрії, але коли я відпрацювала концерт, то зрозуміла, що повинна ще більше над собою працювати, і таке відчуття мене переслідує після кожного виступу.

– Чому обрали псевдонім Мята?

– Ми розглядали дуже багато назв рослин, тварин, переглянули енциклопедії і одного дня наша подруга зателефонувала нам і сказала: "Вона мені схожа на Мяту". Так і з'явилася Мята.

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– Ви часто гастролюєте. Коли буваєте вдома, любите готувати? Яка Ваша улюблена страва? Можливо, поділитеся рецептом з читачами?

– Дуже люблю готувати, після концертів я таким чином розслабляюся. Печу з дітьми цукрове печиво, хліб. Особливою стравою останнім часом стала сирна запіканка. Для того, щоб її приготувати, потрібно: 500 грам сиру 5% жирності; 2 яйця; 5 столових ложок манної крупи, яку попередньо потрібно замочити у 200 грамах теплого молока; трішки солі; 250 грам цукру; натерту цедру лимона та одну пачку ваніліну. Все це потрібно добре змішати за допомогою блендера і відправити на 45 хвилин у духовку, розігріту на 160 градусів. За смаком у запіканку можна додавати родзинки або дрібно порізані яблука.



Мята вдома /Facebook / @Співачка МЯТА

– Як відновлюєтесь після виступу?

– Я займаюся спортом, роблю різні вправи для хребта та ходжу до басейну, тільки так можу відновитися після дальніх доріг.

– Якщо б Вам запропонували квиток в будь-яку точку світу, яке місце Ви б обрали і чому?

– Я би поїхала в Карпати. Дуже люблю ці неймовірні краєвиди, вони мене змушують зупинитися, все обдумати, не поспішати, дихати на повну. Після божевільного темпу життя, в якому я працюю щодня, потрібно давати собі відпочивати морально й фізично. А особливо я це зрозуміла після того, як в мене почалися проблеми зі здоров'ям. Три місяці лікування після передінсультного стану – це не жарти. Тепер я вчуся відпочивати і дозволяти собі відпочинок в улюблених місцях.



Мята в Буковелі / Facebook / @Співачка МЯТА

– Що для Вас, як для артиста, найголовніше в роботі?

– Бути професіоналом своєї справи, рости й не зупинятися на досягнутому. Бо шоу-бізнес – він такий: трішки задумався і тебе вже обігнали. Зараз світ не стоїть на місті – нові тренди в звуках, в музиці загалом. Але я розумію, що у всьому потрібен спокій і гармонія.

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– Нещодавно був дует з Ivan Navi. Чому вирішили записати пісню саме з ним?

– Після дуету з Маркусом Рівою я вже розуміла, що хочу ще один чоловічий дует. Довго думала, з ким можна заспівати. Я часто буваю з концертами у Львові, там ми й познайомилися з Іваном. Пісня в мене вже була готова, але я не розуміла, чи сподобається Івану і як її поєднати, адже в нас з ним різні напрямки у музиці. Іван приїхав до Києва, на студії наспівав пісню, потім мій вокал підклали, вийшло гармонійне поєднання голосів, так і народилася пісня "Ти мене кохай". Зараз весь світ робить такі дуетні колаборації і я рада, що в мене це вийшло.

МЯТА & Ivan NAVI – Ти мене кохай: дивитись відео онлайн

– Слава і впізнаваність – важливі?

– Звичайно, для артиста важлива пізнаваність. Якщо тебе впізнають – значить твої пісні слухають, тобою цікавляться. Творчість на цьому й тримається насправді, всі творчі люди хочуть впізнаваності, слави – це нормально. Головне – тверезо на все реагувати.

– 20 вересня відбудеться Ваш сольний концерт у Львові. Що особливого готуєте для львівської публіки?

– Буду знайомити львівську публіку зі своєю творчістю. Той, хто не потрапив до мене на концерт 8 березня у Львівську філармонію, мають можливість завітати у "Малевич" та разом насолодитися українською музикою.

Вже зовсім скоро на сайті LifeStyle 24 читайте нову історію успіху.

Автор: Христина Кобак