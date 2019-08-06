На Львівщині відбувся грандіозний концерт пам'яті Йозефа Рота: вражаючі відео

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Львівщина перетворилася на епіцентр класичної музики. У селищі Броди в рамках міжнародного фестивалю "Моцарт" відбувся грандіозний концерт пам'яті Йозефа Рота. Місце проведення обрали невипадково, адже австрійський письменник народився саме там.

Відчути атмосферу фестивалю зібралося понад двісті людей. Саме тут, у Бродах, народився видатний письменник Йозеф Рот. Цього року його подвійний ювілей — 125 років від народження та 80 років по смерті.

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Головна подія програми – третя симфонія Kaddish видатного американського композитора Леонарда Бернстайна. Понад годину її виконував оркестр "Інсо.Львів" та духова капела "Дударик".

Дивіться відео: виконання симфонії Kaddish

У симфонії використані канонічні тексти стародавніх єврейських молитов. Це реакція композитора на події Голокосту. Саме їх читає швейцарсько-австрійська актриса Сунні Меллез.

Також скрипковий перформанс спеціально для фестивалю показав зірковий митець з Америки Абраам Броди.

Місце концерту обрали невипадково, адже в часи Другої світової війни – це була одна з найбільших синагог у Східній Європі.

Що відомо про Йозефа Рота? Йозеф Рот – один із найвидатніших австрійських письменників XX століття. Народився і виріс він у містечку Броди на Львівщині в єврейській родині. Рот за якихось 15 років написав 16 романів, багато оповідань, репортажів, судових звітів і рецензій. 

Ще у бродівській гімназії Рот вивчив українську мову, яку він використовував і в німецькомовних творах. Так, "Марш Радецького" має кілька українських персонажів, а українські села там описано з глибокою любов'ю – Рот навіть використовує кілька цитат українською мовою.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова Музика Концерти Новини культури
Джерело: 24 канал
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