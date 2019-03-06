Солодка начинка для млинців: найпопулярніші рецепти
Млинці або ж налисники – традиційна українська страва, яка готується у кожній сім'ї. Найпопулярнішим солодким десертом, звісно ж, залишається млинець з сиром, проте начинки можуть бути різноманітними. Як приготувати начинку з бананами, яблуками та апельсинами – читайте далі.
Млинці є одними з улюблених домашніх страв. Готувати їх нескладно, а смак виходить незрівнянним. Млинці з різноманітними начинками – чудовий варіант сніданку, ситного перекусу або частування в дорогу. Якщо ви хочете потішити своїх близьких чимось смачненьким та солоденьким – пропонуємо вам цікаві начинки до млинців.
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Начинка для млинців з сиром та родзинками
Млинці з сиром та родзинками
Інгредієнти:
– 300 г сиркової маси;
– 100 г родзинок;
Як приготувати начинку з сиру та родзинок:
1. Родзинки помийте і поставте на декілька хвилин у гарячу воду.
2. Сиркову масу змішайте з родзинками.
За бажанням, замість родзинок ви можете додати курагу, корицю, ківі чи горіхи.
Начинка для млинців з бананами
Млинці з бананами
Інгредієнти:
– 3 банани;
– 70 г вершкового масла;
– половина лимона;
– 2 ст.л цукру.
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Як приготувати начинку з бананів:
1. Розімніть банани виделкою до однорідної маси.
2. Видушіть половину соку лимона на суміш з бананів.
3. Розігрійте вершкове масло і збийте з цукром до повного розчинення.
4. З'єднайте з бананової масою. Перемастіть млинці і складіть трикутником.
Начинка для млинців з яблуками
Млинці з яблуками
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 50 г цукрової пудри;
– 50 г молочного шоколаду;
– 15 мл води.
Як приготувати яблучну начинку:
1. Яблука почистьте і видаліть серцевину. Поріжте невеликими шматочками.
2. У каструлю залийте воду і коли вона закипить, яблука і цукрову пудру варіть 5-7 хвилин.
3. Коли яблука стануть м'якими, зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
4. Шоколад поламайте на шматочки і змішайте з сиропом.
5. Начиніть солодкі яблучні млинці, посипаючи цукровою пудрою.
Начинка для млинців з апельсинами
Млинці з апельсинами
Інгредієнти:
– 5 апельсинів,
– 2 ст. л цукру,
– чорний шоколад.
Як приготувати начинку з апельсинів:
1. Очистіть апельсини від шкірки, залишивши лише м'якоть.
2. Змішайте апельсини з цукром і розігрівайте 10 хвилин на сковороді, випаровуючи непотрібну рідину.
3. Коли начинка буде готова, викладіть її на млинці і посипте тертим шоколадом або кленовим сиропом.
Смачного!