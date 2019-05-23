Настя Каменських та Потап відсвяткують весілля за Києвом, – ЗМІ

Сьогодні, 23 травня, всі українські ЗМІ вибухнули новиною: співачка Настя Каменських та репер Потап одружуються. Про їх роман давно ходили чутки, але пара не коментувала їх. А тепер закохані вирішили відкрити таємницю та розповісти про свої стосунки.

Як повідомляє ТСН з посиланням на інсайдерів, весілля Насті Каменських та Потапа відбудеться 23 травня у ресторані неподалік Києва. Напередодні урочистого заходу літню терасу заполонила техніка та квіти.

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Наречені вирішили уберегти себе від зайвої уваги та в особливий день винайняли весь ресторан. Відтак сотні запрошених гостей, серед яких – українські зірки, зможуть стати очевидцями весілля Насті Каменських і Потапа. За словами інсайдерів, пара обміняється клятвами на території ресторану. Біля невеличкого лісу вже встановлена арка, де й одружаться Настя Каменських і Потап.

Так, Потап і Настя одружуються. Завтра повністю ресторан буде зачинений. Там будують сцену для них, а далі в ліс веде така дерев'яна доріжка, де стоїть арка. Там, кажуть, їх розписуватимуть,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, журналістам вдалось з'ясувати, що зіркова пара повинна буде заплатити за одного гостя щонайменше 1,5 тисячі гривень. На літній терасі будуть транслювати спільні кадри Насті та Потапа, адже там вже встановлені великі екрани.

Представники зірок підтвердили інформацію про весілля Насті Каменських та Потапа. За їхніми словами, знаменитості намагались вберегти свої почуття та не хотіли виставляти їх на показ. У день весілля Потап випустив романтичний кліп "Константа", в якому розповів усьому світу про весільну церемонію з Настьою Каменських.

Я намагався вберегти її від зайвих очей, слів, постів. Я буваю дуже відвертим тільки з потаємним для мене. Любов була, є і буде. Я люблю тебе більше всіх на цьому світі, у нас будуть гарні милі діти, люблю тебе більше всіх в цьому всесвіті. Моя любов – це константа, вона незмінна,

– зізнався у пісні Потап.

Це було логічним продовженням ліричної пісні Насті Каменських "Обіцяю", яка була своєрідною весільною клятвою. "Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це", – йдеться у треку.

Слухайте пісню "Константа", в якій Потап зізнається у коханні Насті Каменських: відео

Що відомо про стосунки Насті Каменських та Потапа?

Понад рік користувачі мережі підозрювали, що Настю Каменських та Потапа пов'язують романтичні стосунки. Все тому, що пара публікувала фото з одних і тих же курортів, в одному вбранні, або на однакових вечірках. Всі питання журналістів зірки відкидали та заявляли, що не хочуть виставляти на показ своє приватне життя. Водночас Настя Каменських зізнавалась, що зустріла чоловіка своєї мрії та почувається щасливою.

Перед романом артисти тривалий час виступали у дуеті. Однак їхня колаборація розпалася, а Настя Каменських розпочала сольну кар'єру з псевдонімом NK. Згодом вона вперше засвітила обручку, яку їй подарував Потап.