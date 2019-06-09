Наталі Портман – 38! Топ-5 причин закохатися в оскароносну акторку

Вона – неймовірна красуня, успішна актриса, прекрасна мама, знаменита "дівчинка Матильда" та одна з небагатьох актрис, у якої є чому повчитися. Сьогодні, 9 червня, 38-річчя святкує акторка Наталі Портман. Чому ви повинні у неї закохатися – читайте в матеріалі.

Народилася майбутня зірка 9 червня 1981 року в Єрусалимі. Сім'я Портман досить цікава. Батько був відомим професором і науковим діячем, займався репродуктивною ендокринологією і лікуванням безпліддя. Мати взяла на себе обов'язки агента Наталі. Коли їй виповнилося 3 роки, сім’я переїхала до США, оселившись в Лонг-Айленді. Уже з чотирьох років вона займалася танцями і пробувала себе на роль акторки.

Наталі Портман – головна акторка культового фільму "Леон"

Маленька 13-річна дівчинка Наталі стала справжньою зіркою після виходу культового фільму французького режисера Люка Бессона. Портман викликала неабияку прихильність з боку шанувальників, і вже з раннього віку закарбувалася у їхніх серцях.

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Проте дорога до визнання була нелегкою. Спочатку Портман не пройшла кастинг на роль Матильди. Її не взяли, адже героїні за сценарієм було 13-14 років, а Наталі, коли вона прийшла на проби, не виповнилося ще й 12 років. Кастинг-директор тоді сказав: "Ти занадто юна для цієї ролі. Повертайся додому".



Наталі Портман та Жан Рено

Однак сам режисер Люк Бессон був незадоволений результатами проб, тож вирішив подивитися на тих, кому відмовили через вік. Серед них були Лів Тайлер і Наталі Портман. Тайлер проби так і не пройшла, адже у свої 15 років вона виглядала занадто дорослою для цієї ролі. А ось Портман – підійшла.

Що цікаво, заради юної дівчинки змінили сценарій, адже батьки були проти того, аби між Леоном та Матильдою були сексуальні стосунки, так як це передбачалося у фільмі. Акторські здібності Портман вражали. Вже у 1995 році вона зіграла у фільмі "Сутичка" з Робертом Де Ніро і Аль Пачіно. А через рік знялася аж у трьох кінокартинах.

Наталі Портман – голлівудська інтелектуалка

"Я вважаю, що краще бути розумною, аніж телезіркою", – заявила актриса в одному зі своїх інтерв'ю. Портман дуже любить музеї. Відвідує їх в кожній країні, куди приїжджає. За її словами, вона два тижні поспіль, день у день, ходила в музей Гоя, і просто розчинялася у тамтешній красі.



Наталі Портман – інтелектуалка

Вона розуміється в науці. Наталі стала співавтором наукового дослідження на тему "Ферментативне вироблення водню". З цією роботою вона брала участь в науковому конкурсі Intel, де їй вдалося дійти до півфіналу.

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У 2001 році акторка вступила до Гарвардського університету, де стала вивчати психологію. Вона заявила, що хоче зосередитися на навчанню і на деякий час попрощається з кіно. Для неї важливо завжди самовдосконалюватися та не стояти на місці.

Наталі Портман – велика трудівниця

Портман росла з синдромом відмінниці: хотіла бути всюди найкращою – і в навчанні, і в роботі, і в особистому житті. Якщо вона не долала труднощі, то їй ставало нудно.



"Вірте в себе", – Наталі Портман

Вона не боїться ризикувати та приймає будь-які виклики. Перш ніж розпочати зйомки у фільмі "Чорний лебідь" акторці не було легко, адже попри те, що вона до 13 років навчалася в балетній школі, за роки вона дуже багато чого забула і їй прийшлося наново надолужувати втрачене. Для того, аби стати на пуанти, вона навіть схудла на 10 кілограмів.

Найжахливіше – це пуанти. Я могла в них знаходитися не довше 20 хвилин. Навіть не потрібно ставати на пуанти, і так боляче. Якщо в них доводиться бути цілий день, то ноги набрякають і покриваються синцями. Я постійно хотіла їсти і нічого не робити. Я обожнюю балет, але ніколи б не подумала, що це так важко,

– заявила Портман під час одного зі своїх інтерв'ю.

Роль балерини, яка страждає на психічні розлади, була зіграна акторкою блискуче і принесла їй безліч нагород. Серед них – довгоочікувані Золотий глобус та Оскар. Портман повсякчас наголошує, що не варто в жодному разі чогось боятися: треба вчитися в інших, допомагати їм і вірити у себе.

Крім цього, вона займається викладанням і науковою діяльністю. Наталі Портман – одна з небагатьох актрис, хто може дозволити собі робити те, що їй подобається.

Наталі Портман – захисниця навколишнього середовища

Наталі Портман – затята вегетаріанка, захищає навколишнє середовище і права тварин, не носить пір'я, хутро і шкіру. Кілька разів вона відвідувала країни Центральної Америки як посол організації FINCA International, що допомагає малозабезпеченим громадянам отримувати кредити на власний бізнес.



Порман закликає оберігати навколишнє середовище

Наталі Портман – чудова мама та дружина

У 2010 році на зйомках фільму "Чорний лебідь" у Портман зав'язалися стосунки з танцюристом балету, французом за походженням Бенжаменом Мільпье. В кінці року Наталі і Бенжамен офіційно підтвердили, що побралися, а в червні 2011 року у пари народився син Алеф, і незабаром вони одружилися. 22 лютого 2017 року у пари народилась дівчинка, яку назвали Амалією.



Сім'я Наталі Портман