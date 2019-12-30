Навіть через біль і страх йду вперед, – Sonya Kay розповіла про творчість і майбутнє весілля

Самобутня і оригінальна, харизматична і талановита – такою українці можуть знати популярну співачку Sonya Kay. Журналісти LifeStyle 24 зустрілись із зіркою напередодні Нового року і вивідали чимало секретів щодо її творчості та приватного життя. Які саме таємниці вдалось розкрити – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

Чи не в кожному інтерв’ю журналісти цікавляться Вашими стосунками із зірковою тіткою Софією Ротару. Як Ви ставитесь до цього?

Чесно кажучи, вже хотілося б, щоб мене сприймали як особистість, оскільки я роблю зовсім іншу музику. В нас тече одна кров, але ми зовсім інші люди. Я дуже її поважаю. Вона є для мене еталоном, адже дуже багато зробила для української музики. Я її дуже люблю, але хочу, щоб мене називали Sonya Kay, а не племінницею Ротару.

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Я дуже багато працюю зі своєю командою, і ми робимо все, щоб нас сприймали як окремий сольний проєкт Sonya Kay.

Ні для кого не секрет, що Ви походите із творчої сім’ї. Ваш батько був художнім керівником ансамблю "Черемош", а мама – однією з вокалісток колективу. Про яку професію Ви мріяли в дитинстві? Чи хотіли стати також артисткою?

Я в житті не могла подумати, що буду співати. Взагалі! В мене цього навіть в думках не було (сміється). Я 7 років займалась танцями, тому мама думала, що я стану балериною. Але не склалось.

Я здобула у Великобританії освіту магістра дизайнера інтер’єрів. Але вирішила, що все ж це не моє, вирішила співати. Щоб потім не було пізно, захотіла робити те, що моє, що я хочу робити. Тим паче, мені вже скоро 30, тому добре, що я почала цим раніше займатись.

Що змусило Вас прийняти таке доленосне рішення? Чи була якась переломна подія, яка допомогла Вам визначитись?

Насправді, коли я приїжджала до України, записувала кавери на англомовні пісні. Це було моє хобі. Вирішила з мамою зробити сюрприз для батька на день народження. Я була у Великобританії, мама – в Україні, але ми все ж записали переспів пісні Anastasia, правда, не пам'ятаю, яку саме композицію. Мама ввімкнула, у тата потекла сльоза і він сказав: "Соню, треба щось з цим робити" (сміється). І я таки почала робити.

Я щаслива, бо це для мене був такий поштовх, який дав мені впевненість у своїх силах. Звісно, було багато людей, які говорили: "Для чого тобі це потрібно? Роби щось інше! Це не твоє". Тоді я подумала: "Тьфу на них всіх", і зробила те, що я хочу.

Чи не шкодуєте, що обрали саме вокальну кар’єру?

Ні, абсолютно не шкодую. Я щаслива, що вивчила англійську мову, що в мене є диплом, завершила навчання в університеті. Але якби я все життя розробляла дизайн інтер’єрів, то також все життя шкодувала б, що не почала співати.

У мережі є інформація, що Вам вдалось поспілкуватись із британською співачкою Дуа Ліпою. Це сталось під час Вашого навчання у Великобританії?

Ні, я співпрацювала з маркою "Ягуар", і як представниця фірми поїхала ще з однією дівчинкою в Амстердам. Там був концерт Дуа Ліпи, яка теж працювала з брендом. З кожної країни їхали по 1-2 людини.

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Після заходу у нас була вечірка. Дуа Ліпа теж там була. І це виглядало приблизно так: "Привіт. Я Соня, теж співаю", і все. У мене страшенно билось серце, бо я ніколи не могла б подумати, що хоча б привітаюсь з Дуа Ліпою. Вона, як на мене, робить дуже якісний контент, дуже гарно співає, і коли виходить на сцену, то працює бездоганно. Тому мені пощастило бути серед таких людей, спілкуватись з ними, і, дай Боже, буде щось ще краще.

Чи відчули тоді, що Ви зірка? Адже були на рівні з Дуа Ліпою на цьому заході.

Ні, мені просто було дуже приємно, що з усіх артистів обрали саме мене.

У Вас є багато успішних кліпів і сольний альбом. Яка з пісень Вас найбільше надихає, або є якось дуже особливою?

Всі роботи для мене насправді особливі. Але "Зоряний Саундтрек", мабуть, став великим поштовхом і проривом у моїй кар’єрі. До того нам казали, що ми неформат, що я співаю незрозуміло, що це якась полячка співає українською з акцентом (сміється). Ми це зробили спеціально. В один момент я сказала, що хочу саме так співати. Пісня мала великий успіх: зайняла перше місце в iTunes і перші щаблі в хіт-парадах. Ми йдемо далі, експериментуємо і хочемо робити щось нове.

Дивіться кліп Sonya Kay до пісні "Зоряний Саундтрек": відео

Нещодавно у Вас вийшов новий кліп до пісні "Ходимо". Для цих зйомок ви навіть перекрили половину Києва, через що згодом вибачились…

Мені навіть люди писали в інстаграмі: "Що ж ти робиш? Ми не можемо на роботу потрапити". Інші писали, що бачили свій дім у кліпі. Багато сигналили, але помідорами не закидали (сміється). Все обійшлось, люди дуже лояльно поставились до цього, тому я вдячна і ще раз перепрошую за корки.

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На одній зі зйомок кліпу ("Слухай моє серце") Ви ледь не загинули. Чи є якесь табу відтоді? На що б Ви точно не погодились для ролика?

Ні, такого немає.

Тобто Ви готові на будь-які експерименти?

На зйомках кліпу в мене вперше була панічна атака. Я ніколи не розуміла і не знала, що це таке. Це була зима, холодне приміщення, велика студія, яку намагались обігріти, але нічого в них не вийшло. Басейн і фарба. Мені потрібно було пірнути з головою, а я в принципі боюсь води і ніколи не пірнаю, бо мені одразу здається, що задихаюсь. І тут я починаю заходити у воду, а температура була, як в ополонці. Я вся, крім голови, туди залізла. І навіть тоді не сказала, що стоп, більше не можу.

Навіть через біль і страх йду вперед і ніколи не скаржусь. І тут я просто не змогла, в мене оніміло тіло. Мене просто витягнули звідти, я ридала, коли мене люди розтирали. Але я думаю, що це все було варте того, бо кліп насправді вийшов ефектний і таким, що запам’ятовується.

Мені здається, я сама не знала, що роблю. Але це шоу-бізнес, це теж робота і ти маєш докласти зусиль, щоб все вийшло на 100%.

Дивіться кліп Sonya Kay до пісні "Слухай мо серце": відео

Чимало треків у Вашій творчості – про кохання. Чи присвячуєте Ви пісні своєму нареченому – загадковому хокеїсту?

Наступна пісня, яку ми будемо випускати у 2020 році, буде присвячена саме йому. Коли я записувала трек, він був поруч. В принципі, я всі пісні співаю з емоціями і намагаюсь ставити образи, щоб слухач згадав історії з власного життя під час прослуховування.

Коли я записувала цю пісню, всю себе віддала, тим паче, він сидів навпроти.

У день, коли ми створювали кліп "Ходимо", відзняли lyric-відео для цієї пісні. Під кінець дня я була настільки втомлена і виснажена, ще ця пісня, така лірична, але з емоціями, душевна, в мене почались литись сльози. Це було від щастя.

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Кохання – це прекрасно! Я дуже довго чекала саме на цю людину. Багато всього було в житті, але я вірю в долю і знаю, що це насправді моя доля.

Як Ви познайомились? Адже Ви – представниця шоу-бізнесу, він – спортсмен. Здається, є небагато місць, де можуть зіткнутись такі люди.

Він був у Києві, мав заплановану гру. Запросив мене на матч, а коли я прийшла, сказав: "Все, ми будемо зустрічатись". Я відповіла: "Добре" (сміється).

Він на три роки за мене молодший, як і батько від мами. Підкорив він мене всім: добротою, ставленням, про яке я завжди мріяла, і найголовніше, що він підтримує те, що я роблю. Я також вболіваю за нього.

Раніше я теж займалась хокеєм, але на траві. Теж була в команді у Великобританії. Трішки похизуюсь: колись отримала відзнаку як найкращий гравець року. Мабуть, ще це нас дуже зблизило.

Ви вже розпочали підготовку до весілля. Яка для Вас ідеальна церемонія?

Ідеальне весілля для мене – це тільки родичі навколо. Я вважаю, що це дуже душевне свято, яке має бути тільки для вас обох. Тому хочу, щоб були тільки близькі люди, а не десятки тих, кого не знаю, і розважати їх на весіллі я не збираюсь (сміється).

Хочу, щоб мені цей день запам’ятався на все життя. Нехай поруч будуть найрідніші, кого я знаю, люблю, поважаю – для мене це ідеально.

Сукню нареченої вже почали шукати?

Ну, звісно (сміється). Я вже передивилась всі сайти, каталоги, магазини, і вже скоро буду обирати. Не дочекаюсь, коли буду це робити.

Всього за день ще одне особливе свято – Новий рік. Де Ви зустрічатимете 2020-ий?

Для мене обов’язковим є зустріч Нового року з сім’єю, з родиною. Цього разу я проведу це свято з батьками, мама вже готує багато смаколиків, вже все купила і чекає на мене з нареченим. Нас буде четверо. Хочу зустріти 2020-ий саме з найріднішими людьми, а з друзями можу побачитись і в інший день.

Батьків, на жаль, я бачу досить рідко. Я постійно працюю, маю багато переїздів. А вже ввечері, 1 січня, ми будемо їхати від них. Тому ті кілька днів стануть своєрідним подарунком для мене.

Це буде перша зустріч батьків з Вашим обранцем?

Ні, вони вже знайомі досить давно, адже ми півтора року разом. Батьки його просто обожнюють. Не знаю, що має статись, щоб їм не сподобався хлопець, якого я обрала, тим паче, мій наречений. Вони щасливі, що я виходжу заміж, бо вже скільки ж можна чекати (сміється).

Мені вже скоро 30 років. Я хочу свою сім'ю, своїх дітей. Коли я взагалі бачу малюків, то мене немає, можу бути безкоштовною нянею.

Які були найщасливіші моменти 2019-го і чого очікуєте в Новому році?

Записи нових пісень, знайомства з новими людьми, самонавчання, бо вважаю, що людина завжди має розвиватись. Якщо думати, що ти всього досягнув, то жодного прогресу не буде.

Дуже хочеться зробити свою виставку. Я малюю, коли є вільний час. Сподіваюсь, у мене буде ще 10 картин і я скажу, що вже пора їх виставляти. Це моє хобі, яке розслабляє, як медитація. Тому найближчим часом сподіваюсь, що влаштую виставку.