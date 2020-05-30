Цього року багато людей відмовилися від відпусток, які зазвичай проводили у теплих країнах на березі моря. Та дехто все-таки не зраджує традиціям та відправиться на довгоочікуваний відпочинок. Знамените видання опублікувало список європейських пляжів, де можна безпечно відпочити.

Згідно з даними European Best Destinations, які поширили у виданні Forbes, серед курортних пляжів Європи є ті, на яких відпочивати цього літа буде безпечно. Експерти оцінювали їх за площею, адже задля зменшення ризику інфікування, необхідно дотримуватися соціальної дистанції. Також при складанні рейтингу бралися до уваги такі чинники: близкість пляжу стосовно лікарень, а також офіційно зафіксована кількість заражень COVID-19 в цьому регіоні. Читайте також: Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити Найбезпечніші пляжі Європи Моноліфі (Греція, місто Превеза): ширина – 80 метрів, довжина – 22 кілометри.

Пляж Моноліфі / Фото: greeklandscapes.com Компорта (Португалія, регіон Алентежу): довжина – 20 кілометрів.

Пляж Компорта / Фото: magazinehorse.com Узбережжя півострова Хель (Польща): довжина – 35 кілометрів.

Півострів Хель / Фото з відкритих джерел Пляжі острова Порту-Санту (Португалія)

Пляж острова Понту-Санту / Фото: orangesmile.com Халікунас (Греція, острів Корфу)

Пляж Халікунас / Фото: Pinterest Айн-Туффіха (Мальта)

Пляж Айн-Туффіха / Фото: turbina.ru Мейя-Прайя (Португалія, регіон Алгарве)

Пляж Мейя-Прайя / Фото: tury.club Юрмальський пляж (Латвія)

Пляж в Юрмалі / Фото: tangotravel.com.ua Ніда (Литва)

Пляж Ніда / Фото: Sakateka Бінц (Німеччина, острів Рюген)

Пляж Бінц / Фото: booking.com