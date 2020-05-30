Найбезпечніші пляжі Європи в період пандемії коронавірусу: де можна відпочити
Цього року багато людей відмовилися від відпусток, які зазвичай проводили у теплих країнах на березі моря. Та дехто все-таки не зраджує традиціям та відправиться на довгоочікуваний відпочинок. Знамените видання опублікувало список європейських пляжів, де можна безпечно відпочити.
Згідно з даними European Best Destinations, які поширили у виданні Forbes, серед курортних пляжів Європи є ті, на яких відпочивати цього літа буде безпечно. Експерти оцінювали їх за площею, адже задля зменшення ризику інфікування, необхідно дотримуватися соціальної дистанції. Також при складанні рейтингу бралися до уваги такі чинники: близкість пляжу стосовно лікарень, а також офіційно зафіксована кількість заражень COVID-19 в цьому регіоні.
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Найбезпечніші пляжі Європи
Моноліфі (Греція, місто Превеза): ширина – 80 метрів, довжина – 22 кілометри.
Пляж Моноліфі / Фото: greeklandscapes.com
Компорта (Португалія, регіон Алентежу): довжина – 20 кілометрів.
Пляж Компорта / Фото: magazinehorse.com
Узбережжя півострова Хель (Польща): довжина – 35 кілометрів.
Півострів Хель / Фото з відкритих джерел
Пляжі острова Порту-Санту (Португалія)
Пляж острова Понту-Санту / Фото: orangesmile.com
Халікунас (Греція, острів Корфу)
Пляж Халікунас / Фото: Pinterest
Айн-Туффіха (Мальта)
Пляж Айн-Туффіха / Фото: turbina.ru
Мейя-Прайя (Португалія, регіон Алгарве)
Пляж Мейя-Прайя / Фото: tury.club
Юрмальський пляж (Латвія)
Пляж в Юрмалі / Фото: tangotravel.com.ua
Ніда (Литва)
Пляж Ніда / Фото: Sakateka
Бінц (Німеччина, острів Рюген)
Пляж Бінц / Фото: booking.com