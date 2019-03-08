Найгучніші скандали та курйози в історії Євробачення: відео

Щороку за Євробаченням спостерігають мільйони людей. Це й не дивно, адже це найбільший пісенний конкурс у світі. Відповідно і скандали там досить гучні.

В історії Євробачення курйозних і скандальних ситуацій вистачає. Вони відбуваються щороку, а головними причинами є:

• махінації із смс-голосуванням;

• недостатнє фінансування;

• суперечки між мовниками;

• міжнародні політичні розбіжності.

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Протест греків

1974 року Греція вперше виступала на Євробаченні. А вже за рік відмовилася від участі. Греки пояснили, що на конкурс не поїхали, бо, по-перше, 1974 року Туреччина вдерлася на Кіпр і захопила його. А по-друге, ЄМС при цьому дозволила Анкарі взяти участь у конкурсі.

Букет квітів замість виступу євреїв

Курйозний випадок трапився і 1978 року після війни між Йорданією та Ізраїлем. Відносини між цими країнами були настільки напруженими, що під час трансляції конкурсу, замість виступу представника від євреїв Ізхара Коена і групи Alphabeta, араби показали глядачам фотографію букету квітів. А коли виявилося, що перемогу здобули ті ж ізраїльтяни, то трансляцію взагалі перервали. А йорданцям пояснили, що перемогу здобули бельгійці.

Відео виступу Ізхара Коена та групи Alphabeta на Євробаченні 1978 року:

"Ми не хочемо Путіна"

Контроверсійний випадок трапився і з Грузією 2009 року в період напружених відносин із Росією внаслідок війни в Південній Осетії. Представники Тбілісі гурт Stephane & 3G поїхали на конкурс із піснею "We Don't Wanna Put In", що в перекладі означає "Ми не хочемо тиску".

Однак і глядачі, і організатори розчули слова "We Don't Wanna Putіn", тобто "Ми не хочемо Путіна". Через це організатори Євробачення почали тиснути на Грузію, тож країна прийняла рішення взагалі не їхати на пісенний конкурс.

Дивіться відео виступу гурту Stephane & 3G з Тбілісі:

Заборони для Росії

2017 року під час київського Євробачення росіянку Юлію Самойлову, яка виступала в окупованому Криму узагалі не пустили на конкурс. СБУ заборонила їй в'їзд на територію України. Натомість їй запропонували виступити по Skype. І це був перший випадок в історії конкурсу, коли учаснику дали таку можливість. Щоправда, в Росії такий варіант одразу ж відкинули.



Юлія Самойлова

Відмова MARUV

Чергова кризова ситуація зав'язалася і у 2019 році в Україні після відмови MARUV підписувати контракт із НСТУ. Адже умови договору за словами виконавиці м'яко кажучи зовсім для неї не привабливі. Слідом за нею відмовилися всі гурти, які отримали найбільшу кількість голосів: Freedom Jazz, Brunettes Shoot Blondes і KAZKA. Виходить, що Україна взагалі не братиме участі у пісенному конкурсі в Тель-Авіві.



MARUV

Чи зіпсує відмова імідж Україні на міжнародній арені

За словами віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань В'ячеслава Кириленка, рішення НСТУ про відмову від участі на конкурсі не остаточне. До 10 березня Україна ще має всі шанси висунути кандидата, який все ж представить Україну на Євробаченні. Згідно із заявою НСТУ поїхати до Тель-Авіва може будь-який артист за згодою Нацмовника.

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Щодо покарань, які понесе Україна за відмову від участі, то жорстких санкцій у правилах пісенного конкурсу не передбачено. Адже це виключно внутрішня проблема України, яка склалася між переможцем нацвідбору і мовником. До того ж, НСТУ вже зробили заяву про відмову України, а Європейська мовна спілка її прийняла.

Це вже не перший досвід України щодо відмови від Євробачення. Крім того, ми будемо обговорювати із представниками ЄМС штрафні санкції через те, що ми не висунули представника. Це все вирішується в ході переговорів. Тому відповідь буде вже найближчим часом,

– пояснила член правління НСТУ Олександра Кольцова.