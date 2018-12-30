Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити

Журналісти 24 каналу розбирались, які книги були найпопулярнішими у 2018 році та на які з них потрібно звернути свою увагу справжнім книголюбам і тим, хто хоче справити враження своєю обізнаністю.

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Нон-фікшн

"365. Книжка на кожен день, щоби справляти враження культурної людини" Ганни Улюри (входить до списку найкращих книжок 2018 року за версією Українського ПЕН-клубу) – книга універсальна. Вона – про книги. Точніше про найвизначніші книги світової літератури, про які потрібно знати. Це одна з найзахопливіших енциклопедій у світ письменництва – від енциклопедій на тему "не-дай-боже-сексу" до пригодницької класики, яку ми тепер вважаємо дитячою літературою, від літературних психологічних досліджень до пряної літератури африканського континенту. І все це – дуже детально, легко та із шикарним оформленням.



"365. Книжка на кожен день, щоби справляти враження культурної людини"

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"Ілюзія знання. Чому ми ніколи не думаємо на самоті" Стівена Сломена і Філіпа Фернбака (увійшла до списку найбільш очікуваних книжок Книжкового Арсеналу 2018 року) – це дослідження американських когнітивістів. Дослідження про всіх нас: людей, які живуть у перенасичену інформацією епоху, але все одно лишаються у полоні стереотипів. "Ми живемо у дивовижну епоху: ще ніколи знання, зокрема наукові знання, ніколи не були настільки доступні, ніколи перевіряти факти не було так легко, ніколи так багато людей не мали можливості вчитися новому. І попри це людей, які вірять у всесвітню змову, "шапочку з фольги" та інші антинаукові забобони, не стає менше, радше навпаки", – вказано у анотації. А все чому? Якщо коротко – тому що культура має над мисленням таку силу, що на порох стирає будь-які спроби просвітництва. Чому так? Шукайте відповідь у книзі.



"Ілюзія знання. Чому ми ніколи не думаємо на самоті"

"Їж, пий, худни" Наталії Самойленко (входить до списку найпопулярніших книг 2018 року за версією інтернет-книгарня Yakaboo) – книжка, у якій лікарка у сфері дієтології та ендокринології Наталія Самойленко допомагає розібратися у причинах виникнення зайвої ваги, підібрати раціон, сформувати звичку правильно харчування. Це – доступна і зрозуміла книга не просто про схуднення. Вона – про здоров'я, правильне харчування та міфи, пов’язані із цими складовими довгого і щасливого життя.



"Їж, пий, худни"

"Чоловіки з Марса, жінки з Венери" Джона Грея та "Монах, який продав свій Феррарі" Робіна Шарми – книги які кілька років поспіль посідають перші позиції у списку бестселерів мережі "Буква". Ці світові бестселери, кожен у своєму напрямку, прийнято вважати класикою нон-фікшн. Книга Грея – результат його роботи консультантом подружніх пар. Вона – про таємниці безконфліктного існування, способи спілкування, емоційні потреби і моделі поведінки представників протилежних статей та про те, як все ж порозумітися "представникам різних планет". Книга Шарми – історія адвоката-мільйонера, який після переживання потужної духовної кризи вчиться жити сьогоденням, приходить до усвідомлення того, чому найпростіші філософські постулати водночас є найголовнішим, та розвиває прагнення жити, спираючись на власне покликання. І вчить цьому всіх, хто береться за цю книгу.



"Чоловіки з Марса, жінки з Венери"

Художня література

"Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта" Ірвіна Ялома (ще одна найочікуваніша книга Книжкового Арсеналу 2018 року) – іронічні та дуже розумні розповіді психотерапевта. Про те, якими є люди, як вони пов’язані між собою і які через це виникають проблеми. Це – історії кількох своїх пацієнтів різного віку і статі – одруженої літньої жінки, яка закохалася в молодого лікаря, самотньої дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою, поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем. Ялом, із властивим йому почуттям гумору чесно попереджає: "Хочеш бути дурнем – будь ним. Не хочеш – доведеться попрацювати". Але вибір кожен з нас робить самостійно.



"Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта"

"Добрі передвісники" Ніла Ґеймана та Террі Пратчетта (увійшла до списку бестселерів року мережі "Буква") – класика фентезі. Більше того – класика відьомських віщувань, які точно мають справдитись, якби не янгол-букініст та демон-авантюрист, які ламають все класичне віщунство, пов’язане із кінцем світу. А все тому, що їм подобається їхнє життя, яке вони собі облаштували, перебуваючи серед смертних від Самого Початку. Тому вони вирішують об’єднатись, аби зупинити Апокаліпсис. Історія їхньої боротьби, описана смачною мовою, що притаманна двом цим авторам, перетворює кожну секунди часу, витрачену на читання, на суцільне задоволення.



"Добрі передвісники"

"Бог Дрібниць" Арундаті Рой (входить до списку найкращих книжок 2018 року за версією Українського ПЕН-клубу) – дебютний роман індійської письменниці та громадської активістки, який одразу цілком заслужено здобув світове визнання. Це історія двох близнюків, долі яких ламають дорослі. Ламають не навмисно, а через те, що живуть у світі каст, традицій, комуністичного руху, занедбаної краси. Це історія, яка чітко показує, якими у нашому житті бувають причинно-наслідкові зв’язки, розказана дуже колоритно. Настільки, що буквально відчувається різнопряний запах маленького індійського містечка.



"Бог Дрібниць"

"Щоденник війни зі свиньми" Адольфо Бйой Касареса (увійшла до списку найбільш очікуваних книжок Форуму видавців 2018 року) – одвічна історія про протистояння між молоддю та людьми похилого віку. Буенос-Айрес поступово тоне у нетерпимості молоді до людей похилого віку, причому старі тут – це вже всі, кого не можна назвати просто молодими. Про те, як це відбувається, нам розказує похилого віку чоловік, який поступово усвідомлює, що він теж потрапляє під загальну хвилю ненависті, але ще не усвідомлює, як непомітно до нього наблизилась старість. І у його розповіді ми бачимо, як легко ми можемо дозволити зникнути межі між правдою, жорстокістю та самознищенням.



"Щоденник війни зі свиньми"

"Щоденник слабака" Джефа Кінні (бестселер року за версією мережі "Буква") – серія книг, яку, взагалі-то, прийнято вважати дитячою. Але історії про Ґреґа Гефлі ідеально пасують для дорослих. Всі ці розповіді про проблеми, з якими стикаються сучасні підлітки, які не є найпопулярнішими у свої школі, але прагнуть це змінити, які сваряться з батьками, ворогують з розбишаками у школі та намагаються знайти вихід у ситуаціях, через які проходив чи не кожен з читачів – допомагають розслабитись та відволіктись від дорослих проблем. Тим більше, що із почуттям гумору у головного героя – все окей. Головне – ця серія книг ненав’язливо нагадує, як світосприйняття підлітків відрізняться від світосприйняття тих, хто звик називати себе "дорослим".



Книга з серії "Щоденник слабака"

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