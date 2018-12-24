Найуспішніші моделі 2018 року: які красуні підкорили серця мільйонів

Вони беруть участь у показах одягу від найпопулярніших дизайнерів, перебувають в центрі уваги сотні спалахів камер та демонструють своє життя тисячам людей, які слідкують за ними в соцмережах. Хто вони – найуспішніші моделі світу, про яких знає кожен. Читайте у нашому матеріалі про тих, хто перебував на Fashion-олімпі у 2018 році.

Фахівці модного видання Models.com оприлюднили рейтинг найкращих моделей року, яких обирали читачі видання та професіонали.

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Основний склад журі, яке обирало найкращих представниць фешн-індустрії 2018 року, поповнили такі знакові персони, як Кеті Гранд, Роббі Спенсер, Бетані Хардісон, Прабала Гурунг, Лейла Ананьєв, Еллен фон Унверт. Серед 250 експертів також були різні професіонали з модної сфери – креативні директори модних будинків, редактори, фотографи, стилісти, дизайнери, перукарі та візажисти.

Відтак, за версією журі моделлю 2018 року стала Адут Акеч з Південного Судану та Джіджі Хадід за версією читачів.



Моделі 2018 року

Що відомо про Адут Акеч?

18-річна модель народилася в Судані, де жила до 7 років. Через геноцид і громадянську війну сім'я майбутньої моделі змушена була тікати в Австралію, де Адут і почала модельну кар'єру. Не враховуючи те, що скаути пропонували їй роботу ще в 13 років, перший модельний контракт дівчина підписала в 16.



Moshino Spring/Summer 2019

Зліт модельної кар'єри Акеч став неабияк стрімким: після Тижня моди в Мельбурні французький Будинок Saint Laurent підписав з нею контракт для весняно-літнього шоу 2017, яке стало поворотним в кар'єрі дівчини.

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Модель вже встигла попрацювати з такими видатними Будинками як Alexander McQueen, Givenchy, Prada, Tom Ford, Calvin Klein, Burberry, Versace, Simone Rocha. До того ж, Адут стала другою в історії темношкірою "нареченою" Chanel, вийшовши на уклін з Карлом Лагерфельдом.



British Vogue



Vogue Australia December 2018

Що відомо про Джіджі Хадід?

23-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret за декілька років кар’єри встигла закохати у себе мільйони шанувальників та стати однією з найвідоміших моделей світу.

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На сторінці в Instagram за нею стежить понад 45 мільйонів підписників. Джіджі доклала неймовірних зусиль, щоб у такому молодому віці впевнено стати обличчям десятків глянців, кампейнів брендів та навіть спільних колаборацій з модними будинками.



Джіджі Хадід

Модель Джіджі Хадід є саме тією представницею модного світу, яка не боїться експериментувати з образами: її можна зустріти як в сексуальній сукні, так і в образі, який поєднує в собі декілька стилів. Дівчину наслідують відомі фешн-блогери та інші зірки шоу-бізнесу.



Джіджі Хадід

Відомо, що модель посіла сьому сходинку в рейтингу найбагатших моделей 2018 року, заробивши протягом року 9,5 мільйонів доларів, наступну сходинку очолила її сестра – Белла Хадід, заробивши на 1 мільйон менше.



Джіджі Хадід – модель 2018 року

У чоловічій категорії найкращими моделями 2018 року за версією журі були визнані Альтон Мейсон, за версією читачів – Кіт Батлер.



Чоловік-модель 2018 – Альтон Мейсон

Альтон Мейсон – зірка показів Gucci. Свою кар'єру почав у якості танцюриста. Його батько – відомий баскетболіст, тому з самого дитинства Мейсон багато подорожував і жив в одинадцяти країнах. Його кумири – Майкл Джексон і Наомі Кемпбелл.



Чоловік-модель 2018 – Кіт Батлер

Кіт Батлер – модель з Британії, народився в Оксфорді. Йому 20 років і він неабияк майстерно опанував мистецтво триматися перед камерою за допомогою своєї природної чарівності і харизми.

Жіночим проривом року стала Адвоа Абоа за вибором журі, однак читачі обрали Беллу Хадід.



Адвоа Абоа

Модель Адвоа Абоа – одна з надзвичайних моделей у світі. Wikipedia не розповість вам про неї жодного слова, однак завдяки своїй харизмі та візитній карточці – зголеній голові, вона впізнавана в багатьох країнах. Уродженка Лондона, вперше на паркет модельного бізнесу ступила в 2011 році Giles Deacon.

Зараз вона засновниця онлайн-спільноти Gurls Talk, у якому дівчата та жінки обговорюють духовне здоров'я, секс та інше. Модель також мріє зніматися у кіно, а її найкращою подругою є також не менш відома персона у світі моди – акторка та модель Кара Делевінь.



Белла Хадід

Попри свій юний вік Белла Хадід є однією з найвідоміших моделей світу. За досить короткий час Белла побудувала фантастичну кар’єру у моделінгу: її фото прикрашали обкладинки найавторитетніших глянців таких як: Vogue, GQ, Elle і Harper's Bazaar. Також Хадід є справжньою зіркою подіумів та знімається у рекламних кампаніях для Dior, Versace, Max Mara, Nike та інших.

Окрім того, дівчина побила рекорд за кількістю обкладинок Vogue за один місяць – Белла прикрасила вісім вересневих видань легендарного журналу.

Проривом року серед чоловіків став Кіт Батлер за версією журі, а читачі вирішили винагородити Альтона Мейсона.

Також було визначено переможців у таких 9 категоріях:

"Breakout Star Women" – Фран Суммерс (за версією журі та читачів).



Фран Суммерс

"Breakout Star Men" – Саломон Діаз (за версією журі) та Елліот Мейтен (за версією читачів).



Саломон Діаз



Елліот Мейтен

"Comeback of the Year" – Шалом Харлоу (за версією журі) та Девон Аокі (за версією читачів).



Шалом Харлоу



Девон Аокі

"Social Media Star Women" – Адвоа Абоа (за версією журі) та Кендалл Дженнер (за версією читачів).



Кендалл Дженнер

Сестра знаменитих сестер Кардашян почала свою модельну кар’єру ще у підлітковому віці і вже другий рік поспіль стає однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Всього за рік Кендалл Дженнер збагатилась на 22,5 мільйона доларів.

Такий великий прибуток моделі приносить робота на подіумі, зокрема, як "ангела" Victoria's Secret та співпраця з відомими брендами – Adidas і Calvin Klein. Також Кендалл Дженнер отримує чималі гроші за свій блог в Instagram: реклама в ньому вартує кількох сотень тисяч доларів.

Іnstagram-сторінку Кендалл Дженнер заполонили 100 мільйонів підписників. Ще зовсім недавно про неї знали виключно, як про учасницю відомого американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", а сьогодні ця довгонога темноволоса 23-річна дівчинка відкриває покази Fendi, Balmain та Givenchy.

"Social Media Star Men" – Альтон Мейсон (за версією журі) та Рафаель Міллер (за версією читачів).



Рафаель Міллер

"Street Style Women" – Гедера Дюкаускайте (за версією журі) та Белла Хадід (за версією читачів).



Гедера Дюкаускайте

"Street Style Men" – Альтон Мейсон (за версією журі та читачів).

"Celebrity Model Women" – Ріанна (за версією журі та читачів).



Ріанна

Барбадоська зірка Ріанна тепер є не лише відомою співачкою на весь світ, але й дизайнером спідньої білизни Savage x Fenty. Також зірка запустила власну лінійку косметики Fenty Beauty.

На Тижні моди в Нью-Йорку Ріанна епатажно презентувала нову колекцію спідньої білизни. Артистка влаштувала справжню саванну та представила новинки білизни Savage x Fenty, в яких на модний подіум вийшли моделі різних рас і тілобудови. Навіть вагітні дівчата прокрокували у звабливому вбранні від Ріанни.

Зазначимо, що 22-річна модель Слік Вудс прославилася після останнього виходу під час показу Savage x Fenty співачки Ріанни. Вагітна дівчина вийшла на подіум і тоді у неї розпочалися перейми.

"Celebrity Model Men" – Тімоті Шаламе (за версією журі) та Шон Мендес (за версією читачів).



Тімоті Шаламе