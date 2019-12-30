Найуспішніші моделі 2019 року: десять красунь, які підкорили серця мільйонів

За ними слідкують мільйони прихильників у соціальних мережах, кожен їхній вихід – під прицілом папараці, вони демонструють одяг на подіумі найвідоміших дизайнерів та завжди перебувають в центрі уваги. Хто очолив рейтинг найуспішніших моделей світу у 2019 році – читайте у матеріалі.

Фахівці модного видання Models.com оприлюднили рейтинг найкращих моделей року, яких обирали читачі видання та професіонали. На їхню думку, моделлю року стала Адут Акеч з Південного Судану та Наомі Кемпбелл. Модель року серед чоловіків – американець Алтон Мейсон. Прорив року серед жінок – датська модель Мона Тоугард. Прорив року серед чоловіків – Леон Дейм. Повернення року – Сара Бломґвіст. Зірки соціальних мереж серед жінок – Белла Хадід та Наомі Кемпбелл.

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Зірки соціальних мереж серед чоловіків – Алтон Мейсон та Рафаель Міллер. Зірка стрітстайлу – Белла Хадід. Зірка стрітстайлу серед чоловіків – Алтон Мейсон. Знамениті селебреті серед жінок – Гюнтер Шаффер і Зендая. Знамениті селебреті серед чоловіків – американський актор Тімоті Шаламе та британський співак Гаррі Стайлс.

Фахівці одного з найвідоміших веб-ресурсів модельної індустрії Models.com також поділилися рейтингом найкращих моделей. Визначали їх за результатами аналізу активності аудиторії моделей в інстаграмі, фейсбуці та твіттері.

Перше місце посіла відома 24-річна модель Кендалл Дженнер, інстаграм якої налічує понад 164 мільйони прихильників. Другу сходинку очолила не менш відома та затребувана американська модель – Джіджі Хадід. За ангелом "Victoria's Secret" у соціальних мережах стежить 51 мільйон осіб.

Третю позицію зайняла 27-річна британська модель та акторка Кара Делевінь. Дівчина зараз більшість часу віддає акторській кар'єрі, втім кар'єра моделі не займає в житті маникенниці останнє місце.

10 найуспішніших моделей 2019 року

Що відомо про Кендалл Дженнер?

Кендалл Дженнер – одна з найзатребуваніших моделей сучасності. Модель має величезну армію фанатів, а кількість її рекламних контрактів неможливо перерахувати. Кендалл – донька відомої американської телеведучої та продюсерки Кріс Дженнер і телезірки Кейтлін Дженнер. Сім'я моделі дуже відома: Кім, Хлої, Кортні Кардашян і Кайлі Дженнер, остання з яких вважається наймолодшою мільярдеркою у світі.



Кендалл Дженнер у зйомці для глянцю / Mert Alas & Marcus Piggott

Модельна кар'єра дівчини розпочалася в 14 років. Тоді знаменитий фотограф Нік Саґлімбені створив для юної Кендалл Дженнер перше портфоліо. Дівчина так сподобалася рекламодавцям, що її почали запрошувати на зйомки модних брендів, фотографувати для обкладинок підліткових глянців. У 16 років Кендалл Дженнер вперше дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку. У 2012 році Кендалл почала співпрацю з головним фотографом білизняного бренду Victoria’s Secret Расселом Джеймсом і знялась для багатьох глянців.



Дженнер прикрасила глянець цікавою фотосесією / Mert Alas & Marcus Piggott

Дівчина співпрацює з агенціями Elite Paris і Elite London. Її модельна кар’єра перебуває на піку слави, адже Кендалл виходить на модні подіуми в речах таких іменитих брендів, як Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Tommy Hilfiger, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain та багато інших.



Кендалл Дженнер справжня ікона стилю / Vogue

Папараці регулярно фотографують модні луки моделі у її в рідній Каліфорнії, в Парижі після показів або на вулицях Нью-Йорка.



Дженнер під прицілом фотокамер / Vogue

Що відомо про Джіджі Хадід?

24-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret вже встигла створити навколо себе армію шанувальників та стати однією з найвідоміших моделей світу.

На сторінці в Instagram за нею стежить 51 мільйон підписників. Молода дівчина доклала великих зусиль для того, щоб стати обличчям десятків глянців, кампейнів та спільних колаборацій з модними будинками.



Джіджі Хадід у зйомці для глянцю / Pre-Party

Джіджі Хадід любить експерименти з одягом: вона любить і сексуальні сукні, і вуличний стиль. Модель вміло поєднує речі демократичних марок і кутюрні аксесуари, любить спортивний і кежуал стилі, а також знає, як вигідно підкреслити свою фігуру.

Модель часто можна побачити на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors, Tom Ford, Versace і Tommy Hilfiger. У 2017 році Maybelline New York представили нову колекцію засобів для макіяжу, створену в колаборації з Джіджі Хадід, яка є незмінним обличчям бренду. Після співпраці з брендом згодом з'явилася лінія Gigi Hadid X Maybelline.



Американська модель у зйомці для глянцю / Pre-Party

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Що відомо про Кару Делевінь?

Вперше модну індустрію юна британка почала штурмувати у 17-річному віці. Її запросили стати лицем косметичного бренду Burberry Beauty, а також знятись для кампаній H&M, Tom Ford, Zara, Chanel та інших. Кару запрошують позувати для реклами брендів одягу й косметики, а також бути одним із облич іменитих глянців.



Кара Делевінь / Wsj.com

На модних подіумах дівчина з'являється все рідше, адже приділяє час кіноматографу. Найзнаменитішими фільмами знаменитої моделі є драма "Лихоманка тюльпанів", романтичний фільм "Паперові міста" й фантастичний екшн "Валер’ян і місто тисячі планет".

Що відомо про Кріссі Тейген?

У 18-річному віці Кріссі почала працювати в магазині, в якому продають все для серфінгу. Там її побачив фотограф і запропонував зробити декілька знімків. Дівчина дозволила зробити фото, втім про модельну кар'єру навіть не задумалась, адже завжди мріяла працювати шеф-кухарем. Вона розуміла, що її зовнішність не відповідає параметрам моделей, тож погодилася лише на зйомки для каталогів одягу. Згодом Кріссі усвідомила, що для того, аби займатися улюбленою справою – не обов'язково дефілювати по подіуму.



Кріссі Тейген на музичній премії / Getty Images

Модель та ведуча виховує двох дітей разом зі своїм чоловіком, відомим співаком Джоном Леджендом.



Подружжя у зйомці для іменитого видання / Vanity Fair

Що відомо про Емілі Ратажковські?

Шлях фотомоделі в Емілі розпочався у 14-річному віці. У дитинстві Ратажковські мала незвичну зовнішність, а однолітки називали її "страшненькою". За всі погані слова однокласників дівчина відімстилася у підлітковому віку, перерісши з бридкого каченяти у прекрасного лебедя. В той час агентство Ford Models обирало серед учнів шкіл моделей і звернуло увагу на струнку і красиву школярку. Після співбесіди, дівчина уклала контракт і підписала договір.



Емілі Ратажковські у зйомці для глянцю / Hypebae

Шанувальники давно вивчили вподобання дівчини, тож знають, що вона зовсім не соромиться постати перед фотокамерою в напівоголеному вигляді. А заговорив увесь світ про Емілі після того, як вона знялася в кліпі співака Robin Thicke. Після цього відверті світлини моделі з'явилися на календарі Sports Illustrated і обкладинці глянцю GQ.

Емілі – знана любителька сексуальних фотосесій, які часто влаштовує її чоловік – актор Себастьян Бір-Макклард. Модель володіє чудовою стрункою фігурою, якій може позаздрити кожен. На інстаграм-сторінку моделі підписано 25 мільйонів шанувальників.

Що відомо про Тайру Бенкс?

У 17 років Тайра відправилася у Париж, спричинивши справжній фурор після першого виходу на подіум. Перший тиждень у столиці моди приніс юній дівчині 25 пропозицій від різних дизайнерів. Такого успіху на початку кар'єри не досягала жодна світова модель. Тайра Бенкс стала першою афроамериканкою, що з'явилася на обкладинках Victoria's Secret catalog, GQ та інших модних виданнях.

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Бенкс почала співпрацюти з такими популярними брендами, як Oscar de la Renta, Christian Dior, Dolce & Gabbana і багатьма іншими. Її фотографії з'являлися на глянцевих обкладинках Harper's Bazar, Vogue, Elle, Cosmopolitan.



Тайра Бенкс на світському заході / Getty Images

У 1997 році Тайра стала переможницею премії "Супермодель року". У 2005 році Бенкс оголосила про рішення зосередитися на роботі в кінематографі. В одному зі своїх інтерв'ю вона зазначила, що не покидає подіум. Вона планує гучно появитися і продефілювати по подіумі, навіть якщо це буде власна лінія одягу.

Що відомо про Беллу Хадід?

У 2019 році американську модель Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою планети. Згідно з розрахунками британського пластичного хірурга Джуліана Де Сільви, її риси обличчя близькі до ідеалу – 94,35% досконалості.

В дитинстві Белла захоплювалася дизайном і фотографією, але у 16 років вирішила, що її мета в житті – стати моделлю. Вона підписала контракт з тим агентством, що її рідна сестра Джіджі Хадід – IMG models. Белла не забарилася стати обличчям багатьох модних брендів.



Белла Хадід / Pre-Party

Белла зі своєю бездоганною фігурою почала підкорювати усі подіуми. Її ріст та вага (173 сантиметри і 50 кілограмів) дозволили Хадід одразу потрапити у світ "прет-а-порте".



Сукня без білизни спричинили справжній фурор у всіх ЗМІ / Pre-Party

У 2015 році модель удостоїлася премії "Зоряний прорив". Після вдалого старту, Беллу почали запрошувати в телешоу і на зйомки в кліпи. За рік Хадід знялася в чотирьох кліпах. Вже через рік, у 2016 році Белла стала "ангелом" Victoria's Secret.

Що відомо про Жизель Бюндхен?

Скаути модельного агентства Elite помітили 14-річну Жизель в торговому центрі бразильського мегаполіса Сан-Паулу. Бажання заробити грошей і подивитися світ взяло верх, і дівчина погодилася. У Парижі Жизель вперше продефілювала на показі Alexander McQuuen, спричинивши справжній захват від глядачів.

Понад рік Жизель старанно ходила по кастингах, тож невдовзі у її портфоліо з'явилися фотосесії для Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Chloé і Valentino. У 2000 році музичне видання Rolling Stone назвав Жизель найкрасивішою дівчиною на Землі.



Жизель Бюндхен / Person

Бюндхен запропонували контракт з Victoria's Secret, зарплату в 5 мільйонів доларів і статус секс-символу. Рекламний контракт тривав сім років і зробив Жизель найвисокооплачуванішою моделлю.

Що відомо про Міранду Керр?

Для Міранди Керр робота моделлю стала можливістю не лише об'їздити пів світу, але й познайомитися з талановитими людьми. Модельна кар'єра Керр розпочалася у 13-річному віці: Міранда перемогла в конкурсі юних моделей. Згодом їй роботу почали пропонувати такі відомі бренди, як Levi’s, Ober Jeans та Roberto Cavalli. Міранда Керр почала активно з'являтися на обкладинках Harper’s Bazaar, Vogue та Elle.



Міранда Керр / Фото з Pinterest

Всесвітню славу Міранді Керр принесла співпраця із білизняним брендом Victoria's Secret, який приніс австралійській супермоделі ще більше визнання.

Що відомо про Гейлі Бібер?

Перша зйомка Гейлі відбулася в Лондоні для журналу LOVE. Дівчині поталанило попрацювати з Кеті Гранд, яка є дуже авторитетною персоною в області фешн-індустрії. З її легкої руки і почалася у 2014 році модельна кар'єра Гейлі Бібер.

Не встигла новоспечена модель вперше ступити на подіум під час показу колекції Topshop, як їй тут же почали надходити пропозиції від таких світових брендів, як H&M, Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Elie Saab, Moschino, Guess і багатьох інших. У 2016 році дівчина стала обличчям лімітованої колекції свого кумира в світі моди Карла Лагерфельда.

У 2018 Гейлі Бібер була призначена креативним директором компанії Adidas, з якою співпрацює вже багато років.