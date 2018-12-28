Не думала, що буде так боляче: Марина Узелкова прокоментувала розлучення з чоловіком

2078 Читать новость на русском
Не думала, що буде так боляче: Марина Узелкова прокоментувала розлучення з чоловіком
/ viva.ua

У п'ятницю, 28 грудня, Марина Узелкова повідомила про розлучення зі своїм чоловіком В'ячеславом після 19 років у шлюбі. За словами жінки, останній рік був дуже складним.

Про це Марина написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Марина Узелкова офіційно підтвердила розлучення із В'ячеславом після 19 років шлюбу: деталі

Я дуже переживала, показуючи Вам свій біль, але зібралася з духом і розповіла, щоб не пустити ніяких пліток і брудних інтриг. Особисто для мене, це дуже важливо. Тому, що це стосується не тільки нас двох, але і наших дітей. І забувати про це не можна. На жаль, я не можу розповісти все і передати всіх почуттів і емоцій, яких зазнала в цьому році. Він був дуже складним, хоча після всіх життєвих труднощів я не думала, що буде так боляче,
– зізналася Узелкова.

Вона додала, що діти стали її найголовнішим стимулом у житті не здаватися.

"Цей рік змусив на багато поглянути інакше. Ще більше цінувати свою сім'ю, батьків. Діти – це  благословенний скарб. Кожна жінка знає це стан, коли здається, що немає сил навіть зітхнути. Але встає, обтрушується і рухається далі. Я не виняток. Попереду багато роботи і завдань, які я не маю права не виконати. У наступному році тільки нові звершення. І вони обов'язково будуть, я обіцяю! Всі ми на старті Нового року. Всі в передчутті дива. Мені теж, попри все, дуже хочеться вірити в них. Моя віра передається Олівії і Роберту", – підсумувала Марина.

Крім того, раніше В'ячеслав Узелков зворушив своїми словами після повідомлення про розлучення. Чоловік заявив, що завжди кохатиме Марину.

Багато людей чекають на мою відповідь на пост Марини. Я нічого не збираюсь пояснювати. Скажу всім і останній раз. Я кохав, кохаю і буду кохати Марину. Я поважав, поважаю і буду поважати Марину. P.S. Моє серце зайняте на все життя. І в ньому живе одна жінка – це моя Марина!!! Кохання неможливо вбити,
– зворушливо прокоментував заяву Марини В'ячеслав.

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 14:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 36056
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1529
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7538
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 376
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
28 грудня 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 1077
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
28 грудня 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 512
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук