Не думала, що буде так боляче: Марина Узелкова прокоментувала розлучення з чоловіком

У п'ятницю, 28 грудня, Марина Узелкова повідомила про розлучення зі своїм чоловіком В'ячеславом після 19 років у шлюбі. За словами жінки, останній рік був дуже складним.

Про це Марина написала на своїй сторінці в Instagram.

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Я дуже переживала, показуючи Вам свій біль, але зібралася з духом і розповіла, щоб не пустити ніяких пліток і брудних інтриг. Особисто для мене, це дуже важливо. Тому, що це стосується не тільки нас двох, але і наших дітей. І забувати про це не можна. На жаль, я не можу розповісти все і передати всіх почуттів і емоцій, яких зазнала в цьому році. Він був дуже складним, хоча після всіх життєвих труднощів я не думала, що буде так боляче,

– зізналася Узелкова.

Вона додала, що діти стали її найголовнішим стимулом у житті не здаватися.

"Цей рік змусив на багато поглянути інакше. Ще більше цінувати свою сім'ю, батьків. Діти – це благословенний скарб. Кожна жінка знає це стан, коли здається, що немає сил навіть зітхнути. Але встає, обтрушується і рухається далі. Я не виняток. Попереду багато роботи і завдань, які я не маю права не виконати. У наступному році тільки нові звершення. І вони обов'язково будуть, я обіцяю! Всі ми на старті Нового року. Всі в передчутті дива. Мені теж, попри все, дуже хочеться вірити в них. Моя віра передається Олівії і Роберту", – підсумувала Марина.

Крім того, раніше В'ячеслав Узелков зворушив своїми словами після повідомлення про розлучення. Чоловік заявив, що завжди кохатиме Марину.

Багато людей чекають на мою відповідь на пост Марини. Я нічого не збираюсь пояснювати. Скажу всім і останній раз. Я кохав, кохаю і буду кохати Марину. Я поважав, поважаю і буду поважати Марину. P.S. Моє серце зайняте на все життя. І в ньому живе одна жінка – це моя Марина!!! Кохання неможливо вбити,

– зворушливо прокоментував заяву Марини В'ячеслав.