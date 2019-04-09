Неподалік Лондона відкрився чарівний банк з фільму "Гаррі Поттер" – "Грінготс"

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Неподалік Лондона відкрився банк "Грінготс" з фільму про Гаррі Поттера
Неподалік Лондона відкрився банк "Грінготс" з фільму про Гаррі Поттера / Getty Images

Світ чарівників, у якому жив Гаррі Поттер, зачарував дітей і дорослих одразу після виходу першої частини у 2001 році. Як результат популярності у 2012 році відкрився Музей Гаррі Поттера в передмісті Лондона, а днями в павільйоні студії Warner Bros. презентували чарівний банк під назвою "Грінготс".

Про дивовижне відкриття для любителів магії та всесвіту Гаррі Поттера повідомляє ВВС. Банк "Грінготс", у якому легендарний хлопчик зі шрамом мав ціле сховище із золотом, з'явився у Музеї Гаррі Поттера, що неподалік Лондона.

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На території музею вже є знаменита платформа 9¾ та експрес, у якому учні Хогвартсу відправлялися на навчання, кабінет Дамблдора, директора школи, а також величезна зала-їдальня. Тепер у його експозиції також з'явився банк "Грінготс".

На його створення пішло близько 18 місяців, а для будування знадобилися значні інвестиції. Над проектом чарівного банку працювали члени знімальної команди фільмів про Гаррі Поттера.

Також відомо, що площа "Грінготса" становить понад 1500 квадратних метрів, а в приміщенні є сейф знаменитої сім'ї чаклунів Лестранж.

Музей Гаррі Поттера Банк Грінготс Лондон
Музей Гаррі Поттера, банк "Грінготс" / Getty Images

Музей Гаррі Поттера Лондон Банк Грінготс
Музей Гаррі Поттера, банк "Грінготс" / Getty Images

Музей Гаррі Поттера Лондон банк Грінготс
Музей Гаррі Поттера, банк "Грінготс" / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Гаррі Поттер
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