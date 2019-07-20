Netflix презентував перший трейлер "Відьмака": ефектне відео

Знаменитий стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер серіалу "Відьмак" (The Witcher), знятого за серією книг польського фантаста Анджея Сапковського.

Як відомо, зйомки завершилися у травні 2019 року. Очікується прем'єра серіалу "Відьмака" у листопаді-грудні цього року.

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19 липня Netflix опублікував перший трейлер на офіційному YouTube-каналі. У відео показано головних героїв: Відьмака, Йенніфер і принцесу Ціріллу та інших.

Перший сезон буде складатися з восьми епізодів.

Дивіться трейлер серіалу "Відьмак": відео

Також пропонуємо Вам переглянути перші промо-кадри серіалу "Відьмак". На них можна побачити головного героя в ролі Геральта, Генрі Кавілл, а також актрису Аню Чалотру, яка зіграє чародійку Йенніфер та Фрейю Аллан, яка виконає роль королеви Цінтри – Цірілли.



Нові промо-кадри та постер із серіалу "Відьмак" / Netflix

Що відомо про серіал "Відьмак"?"Відьмак" – екранізований серіал, в основу якого покладено серію книг польського письменника Анджея Сапковського. Режисером серіалу став Томек Багінскі, шоураннером проекту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко. Над постановками боїв працює знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". У першому сезоні заявлені вісім епізодів, точна дата релізу поки не позначена.