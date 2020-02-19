"Незвідане: Удача Дрейка": сюжет, трейлер і дата виходу фільму з Томом Голландом

Творці та акторський склад фільму "Незвідане: Удача Дрейка", який буде знято за мотивами популярної гри, помалу готуються до релізу очікуваної стрічки. Так, днями Том Голланд, який зіграє головну роль, розповів подробиці майбутньої прем'єри.

Як відомо, в сюжет пригодницького бойовика покладуть популярну однойменну гру Uncharted, нові частини якої виходили з 2007 по 2017 рік для PlayStation. Про екранізацію стало відомо ще у 2015 році. Після цього проєкт неодноразово змінював членів знімальної команди, синопсис та акторський склад.

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Наразі фільм "Незвідане: Удача Дрейка" отримав остаточного виконавця головної ролі – ним став 23-річний Том Голланд. Крісло режисера зайняв Тревіс Найт, який двічі номінувався на Оскар за найкращий анімаційний фільм.

Сюжет: події розгортаються навколо Натана Дрейка, який є прямим нащадком пірата Френсіса Дрейка. До слова, другий був настільки вправним у своїй справі, що, подейкували, йому не було рівних. Через 400 років після смерті Френсіса його артефакт потрапляє до рук молодого, амбіційного та талановитого Натана. Завдяки йому хлопець також може віднайти таємничий острів, де заховані омріяні скарби. Однак дорога юного Дрейка легкою не буде.

Точної дати виходу поки що не називають, проте відомо, що прем'єру слід чекати у 2021 році.

Актори і ролі фільму "Незвідане: Удача Дрейка"

Том Голланд – Нейтан Дрейк

Марк Волберг – Віктор Салліван

Список доповнюватиметься

До слова, днями Том Голланд розповів деякі деталі про фільм. За словами актора, стрічка 2021 року буде натхненна грою Uncharted 4: A Thief's End, яка є його улюбленою частиною з-поміж усіх інших. Також 23-річний Том розсекретив, що зйомки стартуватимуть вже в березні. Підсумовуючи все сказане, Голланд пообіцяв, що "фільм буде дуже крутим".



Фрагмент з гри Uncharted 4: A Thief's End