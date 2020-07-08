Український кінематограф розвивається стрімкими темпами. Наразі чимало стрічок претендують на фінансування держави, а режисери вишикувалися в чергу, аби представити свої роботи. Серед майбутніх новинок – фільм "Мавпа" від Влада Робського.

Що відомо про сюжет комедії "Мавпа"

Вже 9 липня експертна комісія Держкіно проведе конкурс серед українських кіновиробників і визначить найкращого претендента, за сценарієм якого буде знято повнометражний фільм. Чому комедія "Мавпа" може підкорити глядачів у прокаті – дізнавався 24 канал.

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В ексклюзивному коментарі режисер Влад Робський розповів про концепцію стрічки та розкрив кілька деталей сюжету. Так, комедія розкаже про тварину, яка здатна об’єднати двох різних людей – моряка Миколу із Заходу та доглядача Іполіта з охопленого війною Сходу країни.

За сюжетом, моряк Микола вийшов на прогулянку Києвом зі своєю дівчиною Лілією. Під час відпочинку пара стикається з чоловіком, який пропонує їм сфотографуватись з мавпою. Через грубість тварина кусає головного героя, з чого і починаються його пригоди.

Ліків жодних немає, тому єдине, що залишається Миколі – поспостерігати за поведінкою мавпи, щоб переконатись, чи в неї немає сказу, та поговорити з власником тварини. Опинившись наодинці, двоє, здавалося б, непримиренних героїв дуже скоро знаходять спільну мову, а Микола навіть трансформується з грубіяна в чутливого, здатного на подвиги чоловіка. Тому, окрім питання чуйного ставлення до тварин, фільм "Мавпа" порушить проблему порозуміння між людьми.

"Мавпа" – це лірична комедія на основі реальних подій з елементами навіть абсурду. Подібні ситуації трапились із моїми знайомими у різних місцях, тому версія сценарію для майбутнього фільму склалась, коли я поєднав їх, – розповів Влад Робський.

Чому героїнею фільму стала саме мавпа

Режисер зізнався, що хоче запросити до зйомок фільму самку орангутанга або шимпанзе. Тварина буде актуалізувати питання правильного поводження з домашніми улюбленцями та живими істотами загалом. Окрім цього, фільм "Мавпа" порушить питання контрабанди екзотичних тварин, яка є значною проблемою в Україні.

"Чому саме мавпа? Я проводив власне дослідження і робив запит до зоологів, які констатують, що екзотичні тварини в Україні проживають у різних умовах. І там, де немає особистісного підходу до тварини, це не дуже добре для неї", – зазначив Влад Робський.



Новий український фільм "Мавпа" / Фото IOD Media

Під час зйомок режисер запевняє, що мавпа не матиме емоційного стресу. Для цього Влад Робський вже провів консультаційні розмови та залучив до зйомок власника тварини, який зіграє Іполіта та завжди буде поряд з твариною. Також для окремих сцен створять муляж, а всі зйомки будуть проводитись у формі гри, тому мавпа не буде відчувати жодного дискомфорту.

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Коли чекати прем'єру фільму "Мавпа"

За словами режисера, до кінця 2020 року мавпі дадуть змогу звикнути до другого актора, який зіграє Миколу у стрічці. Таким чином тварина не буде лякатись його в кадрі та не матиме стресу від цього. Також Влад Робський планує взяти час, щоб завершити сценарій стрічки. Прем'єра комедії "Мавпа" запланована на 2022 рік.

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