Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році

Від різдвяних пісень до нового альбому LP та найкращого live-альбому від Coldplay. І це далеко не все, чим порадував музичний грудень!

Редакція LifeStyle 24 прослухала усі нові пісні, які музиканти презентували у грудні, та відібрали для вас десятку найкращих! Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Jamala & Enjoy! Records ​ – All I Want For Christmas Is You

Якщо якимось чудом у вас досі немає різдвяного настрою, то ця композиція точно для вас. Разом зі своєю командою українська співачка Джамала випустила кавер-версію пісні Мераї Кері "All I Want For Christmas Is You". І здається, що в цьому записі прекрасне все – аранжування, вокал та, звісно ж, різдвяна атмосфера.

Jamala & Enjoy! Records ​– All I Want For Christmas Is You (слухати онлайн)

LP – Heart to Mouth (альбом)

На початку грудня американська співачка LP (Лаура Перголіцці) випустила свій п’ятий альбом – "Heart to Mouth". До нього увійшло 12 нових пісень. Поки що рано пророкувати цьому альбому шалений успіх, та й стрибнути вище голови і записати ще один хіт, який би позмагався разом із "Lost On You", дуже складно.

Проте важко не помітити ту щирість та відвертість, з якою співачка звертається до своїх слухачів. В новому альбомі знайшлось місце і для фолку, і для рок-елементів. Її глибокий голос, легка хрипота та вже фірмовий свист додають особливої атмосфери цьому альбому.

Слухати альбом LP – Heart to Mouth на:

Apple Music

Google Play

LP – Dreamer (слухати онлайн)

Thom Yorke – Silent Night

Ще один різдвяний кавер у нашому топі! Фронтмен гурту Radiohead Том Йорк під час свого виступу в Лас-Вегасі переспівав популярну різдвяну пісню "Silent Night". Її виконання плавно перейшло до треку "Reckoner".

Сама ж композиція "Silent Night" особлива. У цьому році їй виповнилось аж 200 років від написання! Створив її австрійський композитор Франц Ґрюбер аж у 1818 році.

Завжди цікаво слухати варіації старих пісень сучасними музикантами. До того ж, голос Йорка неабияк підходить для цієї пісні. Слухайте самі!

Thom Yorke – Silent Night (слухати онлайн)

The Chainsmokers – Sick Boy (альбом)

Американський електронний дует The Chainsmokers випустив свій другий альбом "Sick Boy", до нього увійшло десять композицій. Перша з них була презентована ще в січні 2018 року, після того гурт випускав нові композиції (остання пісня "Hope" була презентована у грудні цього року), щоб наприкінці року зібрати їх в альбом.

У записі "Sick Boy" взяли участь кантрі-співачка Келсі Баллеріні, співачка і автор пісень Емілі Уоррен, вокаліст R&B-дуету THEY Дрю Лав, американський діджей і продюсер NGHTMRE, французький діджей Aazar і шведська співачка Уінона Оак.

Слухати альбом The Chainsmokers – Sick Boy на:

Apple Music

Google Play

The Chainsmokers – Hope ft. Winona Oak (слухати онлайн)

Відео місяця: Paul McCartney – Who Cares

Пол Маккартні презентував кліп на пісню "Who Cares". І хоч сама композиція була презентована раніше, ми не могли оминути увагою цей кліп.

Сам відеоролик більше нагадує психологічний трилер, а головні ролі в ньому зіграв сам Пол та голлівудська актриса Емма Стоун. Такий зірковий склад точно не міг підвести! У кліпі музикант намагався привернути увагу до булінгу, який сьогодні досить активно обговорюють не лише у світі, а й в Україні.

Paul McCartney – Who Cares (дивитися онлайн)

Alan Walker – Different World (альбом)

Норвезько-британський діджей Алан Уокер став всесвітньо відомим після треку "Faded", який, здається, підкорив абсолютно усі хіт-паради світу. В грудні цього року нарешті матеріалу назбиралось достатньо і музикант презентував дебютний альбом "Different World".

В альбомі можна почути сестру Майлі Сайрус, дочку вокаліста A-ha і зірку Disney Софію Карсон.

Слухати альбом Alan Walker – Different World на:

Apple Music

Google Play

Alan Walker – Lost Control (слухати онлайн)

ZAYN – Icarus Falls (альбом)

До другого альбому ZAYN'а (екс-учасника One Direction) увійшло аж 27 пісень! Зокрема, в альбомі можна почути Нікі Мінаж та Timbaland'а.

Сам же ZAYN заявив, що цей альбом є більш зрілим та навіть більш оптимістичним, аніж його попередні роботи.

Слухати альбом ZAYN – Icarus Falls на:

Apple Music

Google Play

ZAYN – There You Are (слухати онлайн)

Cigarettes After Sex – Neon Moon

Cigarettes After Sex – єдині цигарки, які не шкодять вашому здоров'ю. Цей гурт створює музику, яка ідеально підходить для прослуховування в нічний час.

Цього місяця гурт презентував нову композицію "Neon Moon" – це романтична розмірена балада, від якої, на щастя, не лишається занадто солодкуватого присмаку.

Пісня затягує в якийсь інший мрійливий світ, де забуваєш, що є сном, а що є реальністю.

Cigarettes After Sex – Neon Moon (слухати онлайн)

Лайв-альбом місяця: Coldplay – A Head Full Of Dreams

Гурт Coldplay випустив новий лайв-альбом, який був записаний під час фінального шоу світового турне в листопаді ще 2017 року. Цей альбом – прекрасна можливість перенестись на сам концерт, навіть, якщо ви там не були – атмосфера і звук не залишать нікого байдужим.

До альбому потрапили 24 пісні, серед них – пісня з альбому та головні хіти гурту.

Слухати альбом Coldplay – A Head Full Of Dreams (Live in Buenos Aires) на:

Apple Music

Google Play

Coldplay – Yellow (Live In Buenos Aires) (слухати онлайн)

Жовте хворе людське обличчя – Бог – серйозний чоловік

Назва цього гурту вам, скоріш за все, незнайома, а от його учасників ви точно чули не раз. "Жовте хворе людське обличчя" (доволі нетипова, якщо не сказати дивна, назва для гурту) – це новий проект Олега Каданова після розпаду "Оркестру ЧЕ".

Харківські харківських не кидають :) Ця композиція стала саундтреком до фільму "Дике поле" (за романом Сергія Жадана), де сам письменник та Канадов також стали виконавцями ролей.

Жовте хворе людське обличчя – Бог – серйозний чоловік (слухати онлайн)

Бажаємо лише хорошої музики у новому році!