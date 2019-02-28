НСТУ визнає себе винними за ситуацію з Євробаченням, – Зураб Аласанія

Голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія заявив, що НСТУ визнає себе винними за ситуацію з Євробаченням.

Під час прес-конференції Зураб Аласанія сказав, що НСТУ хоче суспільного діалогу, пише "Громадське".

Читайте також: Я категорично проти! – Руслана про відмову від Євробачення-2019

Зураб Аласанія додав, що наразі НСТУ не збирається розривати контракт з СТБ.

Ми готові прийняти ще одну порцію хейту під час травневої трансляції через те, що під час трансляції Євробачення буде виступ Росії, хоча НСТУ не має права втручатись в саму трансляцію,

– зазначив Аласанія.

Напередодні Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі України в Євробаченні-2019. Попередньо брати участь в Євробаченні, що відбудеться у Ізраїлі, відмовилися MARUV, гурти Freedom Jazz і KAZKA.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві.



Також права на пісню Siren Song належать російській компанії Warner Music Russia.Співачка оприлюднида умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.



Після цього в українському шоу-бізнесі постало питання, хто ж відправиться на головний конкурс Євробачення в Ізраїлі у травні цього року. Де-юре, відправитись на Євробачення в Тель-Авів повинен був жіночий музичний колектив Freedom-Jazz, оскільки вони отримали друге місце під час підрахунку голосів суддів та глядачів. Однак колектив відмовився від участі. Після цього у НСТУ повідомили, що звертатимуться до гурту KAZKA, а якщо нічого з цим не вийде, то одним з варіантів може бути відсутність України на цьогорічному конкурсі Євробачення-2019.