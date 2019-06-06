Обкладинки Elle за мотивами знаменитих картин: 4 яскравих фото

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Обкладинка Elle за мотивами картини Клімта "Поцілунок"
Обкладинка Elle за мотивами картини Клімта "Поцілунок" / Колаж – Wikipedia VS ELLE Brasil

На щастя, мистецькі надбання людства не припадають пилом, а завдяки цікавим проектам органічно продовжуються у сучасності. Зокрема, до цього долучаються й відомі глянці.

Свого часу бразильська версія ELLE вирішила вшанувати найвідоміші твори мистецтва та випустила чотири обкладинки за мотивами знаменитих картин. У редакції переконані, що мистецтво є протиотрутою від негативу в житті, передає deMilked.

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Для участі у фотозйомці, яка відтворювала сцени з картин, ELLE запросив бразильських знаменитостей. Акторка Соні Браги перетворилась на Мону Лізу; трансгендерна модель Леа Ті стала Венерою з полотна Сандро Боттічеллі; "Поцілунок" Клімта відтворили актори Таїс Арауйо і Лазаро Рамос; кричав, як у Мунка на полотні, легенда театру Хосе Селсо Мартінес Корреа. 


Алюзія на картину Леонардо Да Вінчі "Мона Ліза" // Колаж – Wikipedia VS ELLE Brasil


Алюзія на картину Сандро Боттічеллі "Народження Венери" // Колаж – Wikipedia VS ELLE Brasil


Алюзія на картину Густава Клімта "Поцілунок" // Колаж – Wikipedia VS ELLE Brasil


Алюзія на картину Едварда Мунка "Крик" // Колаж – Wikipedia VS ELLE Brasil

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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