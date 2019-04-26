Одіозні співачки ANNA MARIA представлять Україну на "Новій хвилі"

Дует ANNA MARIA, який оскандалився під час Національного відбору Євробачення-2019, таки представить Україну на вокальному конкурсі. Сестри Анна і Марія Опанасюк виступлять на "Новій хвилі" у Росії.

Після скандального інтерв'ю, в якому ANNA MARIA не змогли відповісти на питання "Чий Крим?", підтримка їх дуету від глядачів різко згасла, а в мережі активізувалось чимало хейтерів. Проте через таке фіаско співачки вирішили не відмовлятись від конкурсів.

Читайте також: Істерика та вимоги не публікувати відео: що залишилось за кадром інтерв'ю ANNA MARIA

Як повідомляє "КП в Україні", вони вийдуть під жовто-блакитним прапором на сцену "Нової хвилі". За словами Анни і Марії Опанасюк, після Нацвідбору їхні представники подали чимало заявок на конкурси. Зрештою у Москві дівчата пройшли відбір на "Нову хвилю", яка з 24 до 29 серпня 2019 році відбудеться у Сочі.

"Нова хвиля" – вокальний конкурс, який заснували композитори Ігор Крутой та Раймонд Паулс. До 2014 року шоу відбувалось у латвійській Юрмалі. Однак через підтримку агресивної політики Кремля російським співакам, які сидять у журі конкурсі, заборонили в'їзд у країну. Відтоді шоу проводять у Сочі.

Щоб випередити гнівні коментарі, ANNA MARIA запевнили, що конкурс є не російським, а міжнародним. Окрім цього, відомі кримчанки зізнались, що таке рішення вони прийняли, згадавши пораду Андрія Данилка.

"До критики ми ставимось дуже спокійно. Зовсім нещодавно ми спілкувалися з Андрієм Данилком якраз на цю тему. І він сказав: "Якщо кожен раз думати, а хто що скаже, то можна у підсумку так нічого і не зробити!". І він має рацію у цьому. Ми вдячні за його поради. Ми їдемо не на російський конкурс, а на міжнародний! Ми їдемо показувати красу української музики й голосу до всіх, хто готовий сприймати й слухати", – пояснили ANNA MARIA.

Окрім сестер Опанасюк, на "Новій хвилі" від України виступить ще один вокаліст – Тарас Присажнюк. Блог співака переповнений кадрами з російськими зірками, а він залюбки хизується співпрацею з ними.

Що відомо про скандал із дуетом ANNA MARIA: дивіться відео