Одну з найвизначніших пам'яток Парижа "закриють" на три місяці

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Тріумфальна арка у Парижі
Тріумфальна арка у Парижі / Getty Images

Тріумфальна арка у Парижі стане місцем перформансу 84-річного американського митця болгарського походження Христо Явашева. Саме тому визначну пам'ятку огорнуть у тканину, таким чином закривши споруду від ока тисяч туристів.

Подібні мистецькі акції – це фірмовий почерк художника. Проект першої такої інсталяції виник ще у 1961 році. Відтоді клунки із архітектурними спорудами всередині стали з'являтись по всьому світу, пише The Art Newspaper

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У 1985 році таку "аферу" Крісто (псевдонім Явашева) профвернув із Пон-Нефом у Парижі, а у 1995-ому – із Рейхстагом у Берліні. 


Пон-Неф у Парижі, загорнутий у тканину

І от нині Явашев дістався до Тріумфальної арки у Парижі. 


Проект загорнутої у тканину Тріумфальної арки // Christo and Jeanne-Claude

Хто мріє побачити Тріумфальну арку "а-ля натурель" – встигайте до наступної весни. Бо проект величенький і триватиме аж три місяці – з 18 березня по 15 червня 2020 року. 


Проект загорнутої у тканину Тріумфальної арки // Christo and Jeanne-Claude

Для нього Крісто запасається 82 тисячами квадратних метрів синьої тканини (не переживайте – її по закінченню перформансу віддадуть на переробку) та 7 тисячами метрів червоної мотузки. 

Сприяють в реалізації задуму митця Центр Помпіду та Центр національних пам'яток Франції. 

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Теги: Новини нерухомості LifeStyle Новини культури Новини Франції Новини LifeStyle Архітектура
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