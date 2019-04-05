Одну з найвизначніших пам'яток Парижа "закриють" на три місяці
Тріумфальна арка у Парижі стане місцем перформансу 84-річного американського митця болгарського походження Христо Явашева. Саме тому визначну пам'ятку огорнуть у тканину, таким чином закривши споруду від ока тисяч туристів.
Подібні мистецькі акції – це фірмовий почерк художника. Проект першої такої інсталяції виник ще у 1961 році. Відтоді клунки із архітектурними спорудами всередині стали з'являтись по всьому світу, пише The Art Newspaper.
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У 1985 році таку "аферу" Крісто (псевдонім Явашева) профвернув із Пон-Нефом у Парижі, а у 1995-ому – із Рейхстагом у Берліні.
Пон-Неф у Парижі, загорнутий у тканину
І от нині Явашев дістався до Тріумфальної арки у Парижі.
Проект загорнутої у тканину Тріумфальної арки // Christo and Jeanne-Claude
Хто мріє побачити Тріумфальну арку "а-ля натурель" – встигайте до наступної весни. Бо проект величенький і триватиме аж три місяці – з 18 березня по 15 червня 2020 року.
Проект загорнутої у тканину Тріумфальної арки // Christo and Jeanne-Claude
Для нього Крісто запасається 82 тисячами квадратних метрів синьої тканини (не переживайте – її по закінченню перформансу віддадуть на переробку) та 7 тисячами метрів червоної мотузки.
Сприяють в реалізації задуму митця Центр Помпіду та Центр національних пам'яток Франції.