Офіційно холостяк: Петросян розірвав шлюб зі Степаненко

73-річний російський гуморист Євген Петросян офіційно став холостяком. Чоловік із гучним скандалом розірвав шлюб з Оленою Степаненко.

Як повідомляють журналісти ТАСС, про офіційне розлучення пари стало відомо 16 листопада. Про "маленьку перемогу" в суді розповів адвокат Євгена Петросяна – Сергій Жорін.

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"Хамовницький суд щойно задовольнив нашу вимогу про розірвання шлюбу, незважаючи на те, що Степаненко всіляко затягувала цей процес. Ми вважаємо це маленькою, але важливою перемогою. Євген Ваганович відтепер офіційно став холостяком", – зазначив Сергій Жорін.

Нагадаємо, що влітку подружжя гумористів Євген Петросян та Олена Степаненко оголосили про розлучення. Чималим скандалом обернулась вимога жінки. За інформацією російських ЗМІ, Олена Степаненко прагне відсудити у чоловіка понад 80% від спільно нажитого майна. Поки не відомо, чи юристи врегулювали питання про розподіл власності пари.



А от Євген Петросян даремно часу не гає. Поки його адвокати оббивають пороги судів, гуморист закрутив роман зі своєю асистенткою – 29-річною Тетяною Брухуновою. Про це повідомили інсайдери, які назвали її "молодою копією Степаненко".



Євген Петросянг закрутив роман з молодою асистенткою / www.crimea.kp.ru