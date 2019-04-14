Офіційно: після затяжної судової тяганини Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучились

Голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі нарешті офіційно оформили розлучення. Пара понад 2 роки не могла узгодити спірні питання у суді. Однак стало відомо, що екс-закохані таки отримали документи про розлучення.

Як повідомляє People, сталось це у п'ятницю, 12 квітня, у Лос-Анджелесі. Суддя ухвалив рішення та передав Анджеліні Джолі та Бреду Пітту документи про їх розлучення.

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За словами інсайдерів, актори вирішили завершити судову тяганину через дітей, які переживають емоційний стрес. Тому Анджеліна Джолі та Бред Пітт таки погодили спірні питання, зокрема, щодо виховання нащадків.

Вони зосередились на тому, що буде краще для дітей,

– розповів інсайдер.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі?

Після зйомок фільму "Містер та місіс Сміт", що завершились у 2005 році, між головними акторами Анджеліною Джолі та Бредом Піттом спалахнули почуття. Голлівудський красень, який на той час був одружений з Дженніфер Еністон, покинув її та оселився із норовливою зіркою. Колеги називали пару Бренджеліною, оскільки закохані були нерозлучними та завжди демонстрували злагодженість і ідилію.

Однак це завершилось, коли у 2016 році Бред Пітт та Анджеліна Джолі подали на розлучення. З того часу й розпочалась судова тяганина, яка тривала понад 2,5 роки.

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У Бреда Пітта та Анджеліни Джолі є біологічні діти: 12-річна Шайло та 10-річні двійнята Вів'єн та Нок. Окрім цього, голлівудські актори виховували 17-річного Меддокса, 15-річного Пакса та 14-річну Захару, яких всиновили. Після того, як Пітт і Джолі оголосили про розрив стосунків, всі діти залишились жити із зірковою мамою. Інсайдери стверджували, що акторка не дозволяє нащадкам спілкуватись з Бредом Піттом та присутня під час їх кожної телефонної розмови.



Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта / Bright Media Pakistan

Така диктатура аж ніяк не подобалась голлівудському красеню. Бред Пітт намагався залагодити конфлікт та пояснив, що такі дії його екс-дружини шкодять емоційному здоров'ю дітей. Після такої гострої заяви Анджеліна Джолі припинила вимагати одноосібної опіки та підписала угоду, згідно з якою кожен отримав рівні права на виховання нащадків. Після цього діти чи не вперше за майже 3 роки змогли вільно провести час із батьком.

Хоч виховання нащадків було найбільш спірним питанням у шлюборозлучному процесі, однак це далеко не єдине, через що сперечались Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Знаючи, наскільки будинок у Франції подобається актору, його екс-кохана ледь не виставила його на продаж. На території маєтку Бред Пітт власноруч доглядав за виноградом та робив вино. Однак будь-які вмовляння не діяли на Анджеліну Джолі, поки судді не заборонили їх це робити.