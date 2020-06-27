Сьогодні, 27 червня, своє 36-річчя святкує спокуслива представниця сімейства Кардашян. Хлої Кардашян не лише щаслива мама чарівної донечки, а й справжня світська левиця, яка підкорює публіку кожним виходом й сміливо демонструє апетитні форми відвертими декольте та провокативними розрізами.

Зірка американського телебачення та бізнесвумен святкує 36-й день народження. Вона здобула славу сексуальної красуні, яка легко завойовувала серця красенів та підкорювала світову публіку кожним виходом. 24 канал підготував пікантну підбірку фото гарячої білявки Хлої Кардашян.

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Хлої Кардашян у спокусливих образах

Знаменитість обожнює епатажний вигляд, а у її гардеробі переважають відверті образи. Леопардовий принт, екстримально глибоке декольте та облислі сукні – це головна зброя сексапільної білявки, яка ніколи не залишається без уваги папараці.

Хлої Кардашян в бікіні та білизні

36-річна модель та бізнесвумен часто релаксує на елітних курортах та не втрачає нагоди засвітити свої апетитні форми. Вона сміливо позує у найзухваліших купальниках, які ледь прикривають пишні груди та стегна.

Хлої Кардашян впевнено почувається перед камерою та не боїться експериментів. Навіть у своєму розкішному будинку вона фотографується у білизні, чим провокує уяву користувачів.