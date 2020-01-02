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Олена Зеленська привітала українців з Новим роком

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Олена Зеленська привітала українців з Новим роком / Instagram / @olenazelenska_official

Вперше Новий рік Олена Зеленська зустріла у ролі першої леді України. Тому у мережі вона публічно звернулась до підписників блогу та привітала їх зі святом.

Чуттєвий допис з'явився на інстаграм-сторінці Олени Зеленської та одразу ж викликав захват у її прихильників. Перша леді вирішила не приховувати, що 2019-ий для неї не був легким, адже вона підтримала чоловіка на президентських виборах та разом із ним отримала відповідальну роботу. Після інавгурації Володимир та Олена Зеленські встигли здійснити кілька міжнародних поїздок і почали втілювати свої ініціативи, а рік став своєрідним викликом для подружжя. 

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"Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно, що промовчати. Та все ж я хочу подякувати йому. За випробовування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки – як ніколи досі, за марафон емоцій. Прощавай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-ий! Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим! З Новим роком!" – написала Олена Зеленська. 

Привітав українців і Володимир Зеленський. За традицією, він записав відео, яке транслювали всі вітчизняні телеканали перед Новим роком. У зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що українці – різні. Їх відрізняють професії, мова, політичні і релігійні вподобання, соціальний статус, але, за словами Володимира Зеленського, всіх об'єднують любов до сім'ї, любов до країни. Президент закликав навчитись поважати одне одного заради майбутнього держави та побажав міцного здоров'я, достатку і миру.

Дивіться привітання Володимира Зеленського з Новим роком: відео

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини культури Новорічні свята Олена Зеленська Новини LifeStyle
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