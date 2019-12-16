Олена Зеленська приміряла трендове пальто для поїздки до Баку: перше фото

Володимир та Олена Зеленські вирушили в анонсовану поїздку до Азербайджану. Перша леді України вже встигла поділитись цією новиною з громадськістю та показати свій образ, який підібрала спеціально для мандрівки.

Знімок з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Олени Зеленської. Згідно із кадром, перша леді України ретельно стежить за модними трендами, адже у своєму вбранні поєднала кілька головних порад від дизайнерів.

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Перед камерами дружина президента постала у класичних коричневих штанах, до яких підібрала гольф. Саме цей одяг вважають головними трендами осені та зими. Окрім цього, Олена Зеленська врахувала і фешн-тенденції у верхньому одязі: у міжнародну поїздку перша леді взяла пальто oversize коричневого кольору, яке вже встигли приміряти чи не всі знамениті модниці. Взуття на підборах та ідеальна укладка волосся завершили ефектний look українки.



Володимир та Олена Зеленські в Азербайджані / Instagram / @olenazelenska_official

Відомо, що президентське подружжя проведе в Баку кілька днів. Володимир та Олена Зеленські зустрінуться з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Алі Асадовим. Політики планують провести перемовини у розширеному форматі. Також президенти візьмуть участь в Українсько-азербайджанському бізнес-форумі. Перша леді України також має заплановані зустрічі, зокрема, вона з Володимиром Зеленським відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.